Angriff der Comic-Krieger: „Tiny Metal“ im Spieletest

Leipzig. 2008 erschien der letzte Teil von „Advance Wars“, Nintendos hauseigener Rundenstrategie-Reihe, die vor allem auf dem Gameboy Advance viele Fans um sich scharte. Nun erhält die Serie – Entwickler Area35 sei Dank – endlich einen Nachfolger im Geiste. Der jedoch dürfte Fans taktischen Tiefgangs enttäuschen.

Und das, obwohl die Spielmechanik von „Tiny Metal“ nahezu unverändert aus Nintendos mobilen Taktikablegern entliehen wurde. In der 15 Missionen umfassenden Kampagne, die mit einer uninteressanten und viel zu ausladend erzählten Story daherkommt, tritt der Spieler gegen Computer-Gegner an. Abwechselnd werden Fußsoldaten, Panzer, Artillerie- und Flugeinheiten über das Schlachtfeld verschoben und angegriffen. Berge und Häuser bieten bessere Deckung als Straßen oder freies Gelände. Mit Infanteristen werden Gebäude erobert, für die es am Anfang jeder Runde Geld gibt, mit dem wiederum neue Einheiten produziert werden können.

In „Tiny Metal“ kommandieren Spieler Fußsoldaten, Panzer und Flugeinheiten. Die Comic-Schlachten sehen witzig aus, haben aber kaum Tiefgang. Zur Bildergalerie

Nicht alles Gold, was glänzt

Das simple Spielprinzip sorgte unter dem „Advance Wars“-Banner dank zahlreicher taktischer Feinheiten für viel Spaß. „Tiny Metal“ kommt diesbezüglich stark abgespeckt daher. So fehlen Marineeinheiten ebenso wie dynamisches Wetter oder Tageszeiten. Auch Kommandanten-Boni oder Spezialfähigkeiten gibt es nicht mehr. Stattdessen muss sich der Spieler mit 15 Boden- und Lufteinheiten begnügen, von denen einige kaum Nutzen im Gefecht haben. Was sie allesamt eint: Ihr geringer Bewegungsradius, der die taktischen Optionen pro Runde zusätzlich beschränkt. So genügt es eigentlich immer, möglichst viele schwere und einige leichte Einheiten zu produzieren und diese langsam nach vorn zu schieben – die schwache, passive KI leistet dabei nur minimalen Widerstand. Lediglich die Option, die Feuerkraft mehrerer Einheiten zu bündeln sowie den Gegner wegzustoßen, haben das taktische Repertoire erweitert.

Probleme gibt es auch bei der Bedienung: Besonders auf der Switch, für die „Tiny Metal“ neben der PS4 und dem PC erscheint, kommt es permanent zu kleinen Rucklern, sodass die eigenen Einheiten immer wieder auf dem falschen Feld landen. Dabei ist „Tiny Metal“ technisch alles andere als anspruchsvoll: Der comicartige Look ist sympathisch, es fehlt jedoch an Details und vor allem an visueller Differenzierbarkeit. Bildschirmtexte, Einheiten und deren Energieleisten sind so klein, dass sie nur mit Mühe zu entziffern sind. Der Umfang hingegen geht für den Preis in Ordnung: Ist die rund 15 Stunden lange Kampagne durchgespielt, kann sie in einem neuen Durchgang bei höherer Schwierigkeit absolviert werden, hinzu kommen mehrere Dutzend Gefechtsszenarien sowie ein Mehrspielermodus.

Ein Rundenstrategie-Happen für Einsteiger

Fazit: „Tiny Metal“ eignet sich höchstens als Rundenstrategie-Happen für Einsteiger. Wer darauf hoffte, dass das Spiel an die taktische Vielfalt und den Spielspaß seiner Quasi-Vorgänger anknüpfen kann, wird vor allem davon enttäuscht sein, wie wenige Optionen zur Verfügung stehen, um den Gegner zu besiegen. Langweilige Kampfanimationen und Probleme bei der Bedienung sorgen für zusätzliche Ernüchterung. Für einen potentiellen Nachfolger gibt es also viel Verbesserungspotential.

Von Christian Neffe

Wertung und Infos 2 von 5 Punkten Genre: Rundenstrategie

Erscheinungsdatum: 21. Dezember 2017

Plattform: Nintendo Switch (getestet), PC, Playstation 4

Preis: ca. 25 Euro (Download/Steam)

Jugendfreigabe: keine Angabe

Entwickler: Area35

Publisher: Sony Music Entertainment

Website: www.tinymetal.com