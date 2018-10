Gewaltverherrlichend ist das neue Assassin’s-Creed-Abenteuer nicht. Aber Mord und Totschlag gehören bei einer Darstellung antiker Kriegsführung nun mal dazu. Spieler sind in diesem Abenteuer ein Söldner, sie stehen auf dem Schlachtfeld. Nebenbei schlachten sie auch Unschuldige ab, wenn sie wollen – und wenn die Münze stimmt. Nebenbei ist „Odyssey“ auch das freizügigste Spiel der Serie und erlaubt der Heldin oder dem Helden auch eine ganze Reihe größerer und kleinerer Liebschaften. Vor dem Geknutsche wird züchtig abgeblendet, die Gewalt dagegen gibt’s in realitätsnahen Nahaufnahmen zu bestaunen. Die Entscheidung, was moralisch richtig und was falsch ist, wird löblicherweise auch von dem Spiel an seine Helden herangetragen. Der kampffreie Museumsmodus für die ganze Familie wird erst noch nachgereicht, er ist zum Start des Spiels nicht verfügbar.