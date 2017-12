Das waren die Spiele des Jahres 2017

Horizon: Zero Dawn

Jurassic World mit Robosauriern. Ein spannender Mix aus Steinzeit-Szenario und düsterer Zukunftsvision machte „Horizon: Zero Dawn“ im Frühjahr zum Pflichtkauf für die PS4. Die potenzielle Lara-Croft-Nachfolgerin Aloy kämpft sich in HD-Landschaften zum Niederknien durch eine technisierte Urzeit-Welt und begibt sich dabei auf eine spannende Spurensuche. Das technisch erstklassige Action-Abenteuer setzt sich durch sein frisches Setting und klug integrierte Rollenspiel-Elemente von der Konkurrenz ab. Aloy steht zusammen mit Chloe Frazer aus "Uncharted: The Lost Legacy" für eine neue, emanzipierte Generation von Heldinnen, die in diesem Jahr von sich reden machte. Inzwischen bekam „Horizon“ mit dem Add-On „The Frozen Wilds“ neue Missionen in Eis und Schnee spendiert.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ein Adventure-Meisterwerk. Das neue „Zelda“ ist bislang das stärkste Argument, sich Nintendos neue Konsole zu kaufen. „Breath of the Wild“ erschien zwar auch für die Vorgänger-Plattform Wii U, die Switch-Version wurde aber zum Bestseller und hält sich bis heute weit oben in den Games-Charts. Weltweit räumte das Adventure-Meisterwerk Höchstnoten ab, auch weil Nintendo das Gameplay der Kult-Reihe an vielen Stellen umkrempelte. In dem Fantasy-Hit steckt so viel Rollenspiel wie noch nie in der 31-jährigen Seriengeschichte. Held Link kann Heiltränke brauen, Waffen und Rüstungen sammeln und erkundet eine von Anfang an frei erkundbare offene Welt – auch per Gleitschirm. Ein grandioses Abenteuer.

Thimbleweed Park

Gutes von gestern. „Monkey Island“-Erfinder Ron Gilbert nimmt Spieler mit auf eine Zeitreise in die Adventure-Ära der 1980er. Natürlich reitet auch „Thimbleweed Park“ auf der Retro-Welle, die in diesem Jahr samt Hype um die SNES-Mini-Konsole durch die Gamesbranche schwappte. Aber das schadet überhaupt nicht. In witzigen Dialogen und kniffligen Rätseleinlagen muss das Ermittler-Duo Reyes und Ray in einem 80-Seelen-Nest einen Mord aufklären. Das Point-and-Click-Abenteuer sieht aus, als wäre es vor 30 Jahren programmiert worden und es spielt sich auch so, klassische Neun-Verben-Steuerung inklusive. Statt zu verwesen beginnt die Leiche hier zu „verpixeln“. Ein großer Spaß!

Project Cars 2

Knapper Sieger auf der virtuellen Rennstrecke. Die Konkurrenz nestelte am Auspuffrohr, aber auf der Rennstrecke verwies „Project Cars 2“ die Herausforderer „Gran Turismo Sport“ (trotz atemberaubender Grafik) und „Forza Motorsport 7“ (trotz riesigen Fuhrparks mit 700 Boliden) auf die Plätze. Die Rennsimulation für PC, PS4 und Xbox One vermittelt mit realistischer Fahrphysik und zahlreichen Einstellmöglichkeiten sowohl mit Gamepad als auch Lenkrad ein beeindruckendes Fahrgefühl. Am PC kommen auch VR-Fans per Oculus-Rift-Brille auf ihre Kosten und möchten die Ferrari-Armaturen im Cockpit am liebsten mit den Fingern streicheln. Einen der insgesamt 130 Wagen durch die Nürburgring-Nordschleife zu fädeln, lässt in „PC2“ jedes PS-Herz höher schlagen. Einziger Wermutstopfen: Die Karriere wurde etwas lieblos inszeniert. Wer das verschmerzen kann, bekommt ein überragendes Rennspiel.

FIFA 18

Endlich drittklassig! In „FIFA 18“ kicken seit diesem Jahr auch der 1. FC Magdeburg, Rot-Weiß Erfurt oder der Chemnitzer FC auf Konsolen und am PC mit. Duelle zwischen Daniel Frahn und Lionel Messi sind damit genauso möglich wie gegen seinen Ex-Club RB Leipzig. Im LVZ-Test dribbelte sich „FIFA“ knapp an „PES 2018“ vorbei, bei dem Spieler erstmals die Roten Bullen übernehmen können. Obwohl Konami bei den Spielergesichtern die Nase vorn hat, bescherte der riesige Umfang mit Managermodus, Spielerkarriere und der Fortsetzung der Fußballer-Story „The Journey“ dem EA-Sports-Spross den Sieg.

Super Mario Odyssey

Nie hüpfte es sich mit Super Mario schöner. Es ist schon ein seltenes Ereignis, dass an einem Tag drei Top-Spiele erscheinen. Der 27. Oktober war so ein Datum, und mit „Super Mario Odyssey“ erfüllte sich für viele Nintendo-Fans ein langgehegter Wunsch. So unterhaltsam wie seit „Super Mario Galaxy“ nicht mehr wuselt sich der Kult-Klempner durch eine fantastische 3D-Welt Münzen und macht Bowser dabei die Hölle heiß. Neu ist Marios Wundermütze „Cappy“, mit der er in die Haut seiner Gegner schlüpfen kann. Kritiker sprechen unisono von einem der besten Mario-Jump’n’Runs aller Zeiten. Auch optisch gehört das detailverliebte „Odyssey“ zu den bisherigen Switch-Highlights.

Assassin’s Creed Origins

Meuchelmord im Morgenland. Die einjährige Pause hat der „Assassin’s Creed“-Serie gut getan. „Origins“ ist zwar kein revolutionär neues Spiel, bläst dem Ubisoft-Flaggschiff aber frischen Wüstenwind in die Segel. Am neuen Schauplatz Ägypten erklimmt Assassine Bayek Pyramiden, reitet auf Kamelen durch die Dünen und liquidiert skrupellose Tyrannen. Ab Frühjahr 2018 bekommt das Adventure sogar eine Art „Museumsmodus“ per Download spendiert. Ohne Gegner können Spieler dann interaktive Touren zur Sphinx und anderen antiken Sehenswürdigkeiten unternehmen – so wird das Action- zum Lernspiel.

Wolfenstein II: The New Colossus

Die stärkste Erzählung des Jahres ist nichts für schwache Nerven. Eigentlich muss man vor diesem Spiel warnen, würde es nicht mit einer der eindringlichsten Storys aufwarten, die das Jahr zu bieten hatte. Hitler, der im Spiel „Herr Heiler“ heißt und keinen Bart mehr trägt, hat den Krieg gewonnen. Der 1961 aus dem Koma erwachte Held muss nun die USA vom „Regime“ befreien. Die Gewalt in „Wolfenstein II: The New Colossus“ ist selbst für Ego-Shooter-Veteranen hart zu ertragen. Wenn B.J. Blazkowicz mit Doppelgewehren Nazis niedermäht oder Generäle mit einem Beil um einen Kopf kürzer macht, wirkt das arg übertrieben. In „Wolfenstein“ dient es jedoch als Stilmittel. Dieses Spiel überschreitet Grenzen. Wer das psychisch verkraftet, wandert durch das von Atombomben zerstörte Manhattan, trifft auf Ku-Klux-Clan-Kapuzenträger in New Mexico und macht Jagd auf die vielleicht fieseste Antagonistin der Spielegeschichte. Großes Kino mit subtiler, in Pixelblut getränkter politischer Botschaft.

Call of Duty: WWII

Zurück zu den Wurzeln. In die Schlachten des zweiten Weltkriegs begaben sich Spieler schon in den ersten drei Teilen von „Call of Duty“. Nach denkwürdigen Ausflügen in die moderne Kriegsführung kehrt „CoD“ wieder an die Westfront zurück. Mit dem US-Soldaten Red Daniels kämpft der Spieler unter anderem in der Normandie, in Paris und im westfälischen Hürtgenwald. Die Geschichte ist linear und serientypisch fesselnd erzählt. Trotz Maschinengewehrsalven hält sie auch einige nachdenkliche Momente bereit. Viele Spieler dürften sich „WWII“ aber wegen der zurecht hochgelobten Online-Schlachten kaufen – hier trumpft der Shooter groß auf und bietet nahezu unendlichen Multiplayer-Spielspaß.

Star Wars: Battlefront II

Möge die Macht des Geldes mit euch sein. Die Diskussion um die Abzockvorwürfe hat die Qualitäten eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele des Jahres in den Hintergrund rücken lassen. Wer in einem Vollpreistitel Überraschungstüten mit Zusatzcontent („Lootboxen“) zum Kauf vorgesetzt bekommt, darf zurecht sauer sein. Damit hat „Battlefront II“ die vielleicht wichtigste Spieledebatte des Jahres angestoßen und Publisher Electronic Arts zum vorübergehenden Stopp seines vielkritisierten Geschäftsmodells gezwungen.

Hinter der Kommerzfassade verbirgt sich ein effektgeladenes Online-Multiplayer-Spiel, das auch in der Solokampagne starke Momente hat. Gekämpft wird diesmal auf Seiten des Imperiums mit Commander Iden Versio. Nur wegen des Story-Ausflugs auf die dunkle Seite der Macht alleine lohnt sich der Kauf jedoch nicht. Mit „Die letzten Jedi“ hat die Kampagne inzwischen eine gut einstündige Erweiterung erhalten, die vom aktuellen Kinofilm inspiriert wurde.

Von Robert Nößler