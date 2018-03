Der neueste Schrei: “Far Cry 5“ im Spieletest

Leipzig. Fünf klingt abschreckend. Wer möchte schon mit Teil fünf in eine Serie einsteigen? Aber keine Sorge: “Far Cry“-Spiele sind nicht durch eine Geschichte verbunden, sondern durch Chaos. In jeder neuen Fortsetzung stranden Spieler in einem gottverlassenen Winkel der Erde, beherrscht von einem Tyrannen. Jede Siedlung, jeder Außenposten muss befreit werden.

“Far Cry“ ist eine Serie für Feierabendguerillas, die sich an immer neuen, explosiven Möglichkeiten erfreuen. In Teil fünf können Spieler einfach ballern, aber auch mit Pfeil und Bogen im Dickicht lauern, Brände legen, dressierte Bären vorausschicken oder Bomben aus einem alten Privatflugzeug abwerfen. Was auf den ersten Blick wie ein realistischer Egoshooter aussieht, entpuppt sich als überdrehte Actionkomödie.

Abwechslung im Lager der Bösewichte: In “Far Cry 5“ gilt es, gegen einen radikal-christlichen Weltuntergangsterroristen und seine Anhänger zu Felde zu ziehen. Quelle: Hersteller

Statt auf einer fernen Insel wird das Chaos diesmal vor der Haustür veranstaltet. “Far Cry 5“ spielt in Montana, im malerisch schönen Hinterland der USA. Hier greift ein christlicher Weltuntergangskult nach der Macht, angeführt von Joseph Seed, einem unerträglichen Dampfprediger mit Lederarmbändchen, wucherndem Bart und dem als “Man-Bun“ berühmt gewordenen Brötchenzopf.

Ubisoft hat mit dem Szenario die brodelnde Weltuntergangsstimmung angezapft, hat aber wohl nicht geahnt, wie ernst der Spaß werden würde. Die Entwicklung solcher Blockbuster dauert mehrere Jahre. Und so kombiniert Seeds Gebaren den peinlichen Erlöserkult der Start-up-Kultur mit religiösen Untergangsvisionen, liefert aber keine Pointen über Präsident Trump oder rechte Verschwörungstheorien.

Immerhin erfindet das neue “Far Cry“ Charaktere, die sich glaubwürdiger und bodenständiger anfühlen als bisher. Und es spielt sich etwas besser. Am wichtigsten ist das neue Verhältnis zur Umwelt. Bisher kletterten Spieler auf Aussichtspunkte, an denen große Bereiche der Landkarte aufgedeckt wurden.

Jetzt läuft die Entdeckung der Welt mit dem Flow des Spiels: Schilder am Straßenrand, aufgeschnappte Funksprüche und einsame Kneipenwirte liefern nützliche Informationen. Auch der Weg durch Montana ist offener – wann die Helden wo in welche Mission starten, steht ihnen weitgehend frei.

Hauptsache, es kracht: In "Far Cry 5" verschlägt es Spieler ins bleigeschwängerte US-Hinterland, nach Montana, wo eine Weltuntergangssekte nach der Macht greift. Zur Bildergalerie

Noch tiefer als bisher verlieren sie sich im Dickicht der Spielwelt und können dort angeln, jagen, herumfliegen, Schätze suchen, albernen Spaß für Wochen erleben. Auch, wenn “Far Cry 5“ also ernste Themen streift, auch wenn die Gewalt realistisch wirkt, ist es doch wieder ein wilder, schöner Abenteuerspielplatz für erwachsene Kinder.

Info: Far Cry 5 ist seit dem 27. März für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Es kostet 60 bis 70 Euro.

Von Jan Bojaryn