Leipzig

Die seit neun Jahren auf der Gamescom in Köln beheimatete Internationale Deutsche Casemod Meisterschaft (DCMM) wechselt nach Leipzig. Die 17. Auflage des Wettbewerbs findet im Februar 2019 während des eSports-Festivals Dreamhack auf der Neuen Messe statt. Das teilten am Montag der Veranstalter Planetlan und die Leipziger Messe mit.

Bei der DCMM werden die spektakulärsten umgebauten PC-Gehäuse gekürt. Mit LEDs, Wasserkühlungen und speziellen Verkleidungen verwandeln Bastler ihre Computer dabei zu Kunstwerken. Preise werden in sechs Kategorien verliehen, darunter für modifizierte Serienmodelle oder auch bewegliche Gehäuse.

Veranstaltung kehrt zu ihren Wurzeln zurück

Mit der seit 2002 ausgerichteten DCMM jagt die Dreamhack der Gamescom einen Publikumsmagneten ab. Seit 2009 fand die Modding-Meisterschaft jedes Jahr im August auf der größten europäischen Spielemesse in Köln statt, zuletzt 2017. Zuvor wurde der Wettbewerb auf der Hobbytronic in Dortmund veranstaltet.

Ein Trabi als PC-Gehäuse - nichts ist unmöglich bei der Casemodder-Meisterschaft. Quelle: Planetlan

Für den Umzug gebe es mehrere Gründe, sagte Planetlan-Geschäftsführer Michael Wegner im Gespräch mit LVZ.de. „Das Event passt von der Umgebung her ideal. Die LAN-Party-Szene war der Ursprung des Casemoddings und wir kehren nun quasi zu den Wurzeln zurück. Zudem ist der Zeitraum im Frühjahr perfekt." Die Modder könnten dann zeigen, woran sie den ganzen Winter über gebastelt hätten. Finanzielle Gründe seien nicht ausschlaggebend gewesen. „Nach neun Jahren war es auch mal Zeit für frischen Wind“, so Wegner, der in Leipzig auch auf mehr öffentliche Wahrnehmung für die Designer als in Köln hofft.

Besucher können Bastlern über die Schulter schauen

Erstmals soll auf der Dreamhack ein Wettbewerb speziell für modifizierte Tastaturen ausgerichtet werden. In einer 24-Stunden-Livemodding-Challenge können Festivalbesucher den Moddern zudem über die Schulter schauen. Im vergangenen Jahr präsentierten Teilnehmer aus Thailand, England, Ungarn und Deutschland insgesamt 38 Kreationen. Nach DCMM-Angaben wurde an den Gehäusen zuvor bis zu 1500 Stunden lang gearbeitet.

Premiere der DCMM bei der Dreamhack, die im letzten Jahr 18.500 Besucher anzog und erneut Schauplatz der größten deutschen LAN-Party sein soll, ist vom 15. bis 17. Februar 2019.

Von Robert Nößler