Energydrinks und Besucheransturm: Das war die Dreamhack 2018

Leipzig. Die Gamer-Messe Dreamhack hat im Jahr 2018 mehr Spieleliebhaber nach Leipzig gelockt, als im vergangenen Jahr. Die dritte Auflage der Messe lief unter dem Motto „Experience Gaming“ und wird von den Veranstaltern als voller Erfolg bewertet.

Auf die insgesamt 18.500 Gäste der Messe warteten 43 Aussteller und eine vergrößerte Lan-Party. Um die Nächte durchzocken zu können, brachten viele Spiele-Fans ihre Schlafsäcke mit auf die Messe und stärkten sich mit Energydrinks, Kaffee und Fertigessen.

Aus insgesamt 21 Ländern reisten die Gäste an, um über ihre PC-Spiele in andere Welten abzutauchen, an Turnieren teilzunehmen oder die neueste Gamer-Technik auszutesten. Ein Highlight der Convention war dabei der Cosplay-Wettbewerb, auf dem über 30 Teilnehmer in teils selbstgemachten Kostümen in die Rolle ihrer Fantasy-Helden schlüpften. „Wir fiebern schon jetzt der nächsten DreamHack entgegen“, sagte Markus Geisenberger, Geschäftsführer der Leipziger Messe.

hgw