Leipzig will sich „Winterspiele der Gamer“ nicht abluchsen lassen

Leipzig. Bei Felix Wisotzki kribbelt es schon. „Ein bisschen fühlt es sich an wie die nahende Veröffentlichung eines Spiels, auf das man sich schon lange freut.“ Zum dritten Mal zieht die Leipziger Dreamhack am Wochenende Computerspieler aus dem In- und Ausland auf die Neue Messe. Mehr als 15.000 Besucher – so viele kamen im Vorjahr – werden von Freitag bis Sonntag bei dem Gaming- und eSports-Festival erwartet, sagt Pressesprecher Wisotzki. Die Profis kämpfen dabei in Spielen wie „StarCraft II“, „Hearthstone“ oder „Rocket League“ um Preisgelder von 230.000 US-Dollar. Für die Fans gibt es Live-Übertragungen in einer Arena wie beim Public Viewing, eine DreamExpo, den Cosplay-Wettbewerb am Samstagabend und nicht zuletzt auch Deutschlands größte LAN-Party. Sie ist seit dem Verkaufsstopp vor knapp zwei Wochen restlos ausverkauft. 1732 Teilnehmer spielen hier 56 Stunden lang rund um die Uhr an ihren Rechnern mit- und gegeneinander – 232 mehr als im letzten Jahr.

Der Gaming-Marathon ist nur eine von vielen Facetten einer Boom-Branche, die sich seit zwei Jahren zu den „Winterspielen der Gamer“ (Messemotto) in Leipzig versammelt. Zehn Jahre nach dem Abschied der Games Convention (GC) nach Köln hat sich die Messe mit einem neuen Konzept in der Szene etabliert. Gerade weil die Dreamhack nur knapp ein Zehntel der einstigen GC-Besucher anziehe, sei die Atmosphäre eine besondere, schwärmt Robert Schenker, Geschäftsführer des Leipziger Computerherstellers Schenker Technologies – ohne das Wort „Gamescom“ (Köln) auch nur in den Mund zu nehmen. „Hier gibt es keine Massen, die sich durch die Hallen schieben. Hier stellt man sich nicht stundenlang an, um ein Spiel zu spielen“, so Schenker. „Die Dreamhack ist überschaubarer, dadurch aber auch intensiver. Die Besucher sind einfach entspannter. Der Wohlfühlfaktor ist extrem groß.“

Zwischen Virtual Reality und Riesen-LAN-Party

Mit seiner Gaming-Marke „XMG“ hat Schenker Technologies zusammen mit der Messe das Dreamhack-Konzept 2016 aus Schweden nach Deutschland geholt. Seitdem wuchs das Festival von einer auf zwei Hallen, legte bei der Zahl der Aussteller und Partner auf 43 zu. Es sei damals eigentlich eine „Schnapsidee“ gewesen, meint der Firmenchef heute – eine, die genau den Nerv der Spieler traf. Die LAN-Party startete anfangs mit 1000 Teilnehmern und füllt inzwischen die halbe Halle 5. Auch das Unternehmen Schenker, das sich inzwischen von 50 auf 75 Mitarbeiter vergrößerte und einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro erwirtschaftet, habe vom Erfolg der #DHDE (so der offizielle Hashtag) profitiert, betont der Geschäftsführer.

Eine Spielemesse wie die GC will die Dreamhack nicht sein – obwohl bei dem Festival auch neue Spiele und Hardware ausprobiert werden können. Die Hardware-Schmieden ASUS und MSI sind ebenso mit einem Stand vor Ort, wie das Leipziger Start-up Glaucus Games, das in einem Bereich für Indie-Entwickler sein erstes Spiel präsentiert und Download-Codes verteilt. Media Markt ist in diesem Jahr mit einem auf 450 Quadratmeter gewachsenen „DreamStore“ auf der Messe, in dem sich Gamer mit neuesten PCs, Laptops sowie Zubehör eindecken können. In einem futuristischen Truck dürfen zudem Virtual-Reality-Spiele mit entsprechenden Brillen getestet werden. Die reine Expo-Fläche in Halle 4 sei in diesem Jahr auf 20.500 Quadratmeter gewachsen, berichtet Silvana Kürschner. Die Dreamhack rechne sich auch wirtschaftlich „bereits seit der ersten Veranstaltung“, betonte die Zentralbereichsleiterin Geschäftsentwicklung der Leipziger Messe am Dienstag bei der Pressekonferenz in den Passage-Kinos.

Erstmals auch Konsolenspiele

Im Mittelpunkt stehen am Wochenende die sechs hochdotierten Spiele-Turniere. Alleine bei „StarCraft II“ geht es um 100.000 Dollar, in dem Echtzeitstrategie-Klassiker messen sich 80 der besten Spieler der Welt. Auch die Pokémon Regional Championships, bei denen das beliebte Sammelkartenspiel sowie die Konsolenspiele „Pokémon Sun“ und „Pokémon Moon“ gespielt werden, gehören wieder zum Programm. Erstmals mit dabei sind Konsolenspiele: Bei den PlayStation Masters werden „FIFA 18“, „Rocket League“, „Gran Turismo Sport“ und „Street Fighter V“ gespielt. Für das erste eigene Dreamhack-Turnier („Win the Winter“) im Online-Kartenspiel „Hearthstone“ kann sich auch noch vor Ort qualifiziert werden.

Die Veranstalter setzen damit voll auf das Zugpferd eSports, das sich inzwischen zu einem internationalen Milliarden-Markt entwickelt hat und in die Mitte der Gesellschaft vordringt. Seitdem Bundesliga-Clubs wie Schalke 04 und seit vergangenem Sommer auch RB Leipzig eigene Abteilungen für das professionelle Spielen haben, ist die Aufmerksamkeit größer geworden. Die Szene hofft auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024. In einigen asiatischen Ländern wie Südkorea und China, aber auch in Finnland und Russland ist eSports bereits als offizieller Sport anerkannt. Deutschland tut sich damit noch schwer. Mit dem eSports e.V. hat Leipzig seit Anfang Januar immerhin den ersten gemeinnützigen Verein der Branche in ganz Deutschland. Die Messestadt entwickelt sich damit zu einem kleinen Mekka – und gleichzeitig einem Pionier – der Szene.

Messe plant langfristig mit der Dreamhack

Doch es gibt hier und da auch Befürchtungen, Leipzig könnte die Dreamhack wie einst die GC verlieren, wenn sie weiter so schnell wachse. Silvana Kürschner von der Messe sieht dem gelassen entgegen. „Wir wollen wachsen, haben hier noch viel Platz und freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft.“ Zur Dauer des Vertrags mit den schwedischen Gründern der Dreamhack – dort findet das „weltgrößte digitale Festival“ mit bis zu 60.000 Besuchern statt – will sie sich auf LVZ-Nachfrage nicht äußern. Die Pläne seien jedoch langfristig. Der Termin für das nächste Jahr steht schon fest. Er ist aus Termingründen deutlich später, vom 15. bis 17. Februar 2019.

Bis dahin heißt es ab Freitag erst einmal drei Tage lang „Gaming is coming home“. Um 8 Uhr öffnen die Messetore für die LAN-Teilnehmer, um 10 Uhr für Besucher. Ans Nachhause gehen denken viele Spieler gar nicht erst – sie zocken auf der Messe einfach drei Tage lang durch.

Tagestickets für die Dreamhack gibt es für 21 Euro. Die Dauerkarte kostet 49 Euro. Weitere Infos unter www.dreamhack-leipzig.de

