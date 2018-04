Massenstart in virtuelle Welten an der HTWK Leipzig

Games Computerspielenacht und Hochschulinfo-Tag - Massenstart in virtuelle Welten an der HTWK Leipzig Hörsaalluft schnuppern und Forschung live erleben und daddeln bis zum Abwinken – die Leipziger HTWK lädt am Sonnabend zum Hochschulinformationstag und der langen Nacht der Computerspiele ein.

Eintauchen in virtuelle Welten: An der HTWK wird am Sonnabend zum zwölften Mal die lange Nacht der Computerspiele veranstaltet, davor gibt es auch schon viel Programm beim Hochschulinformationstag. : Quelle: Christian Modla