Remake eines Klassikers: “Secret of Mana“ im Spieletest

Leipzig. Es war ein Meilenstein, ein Meisterwerk. Als “Secret of Mana“ 1994 für Super Nintendo erschien, staunten alle über das malerisch schöne Action-Rollenspiel, die fesselnde Geschichte, die stimmungsvolle Musik, das smarte Kampfsystem.

Oberflächlich gesehen geht es mal wieder um einen Jungen, der die Welt rettet. Aber das Herz des Spiels ist die wachsende Freundschaft zwischen dem halbwüchsigen Helden und seinen ungleichen Weggefährten – einem unerschrockenen Mädchen und einem vorlauten Wichtel. Damit sich auch im Wohnzimmer Freundschaften entwickelten, ließ sich das Abenteuer sogar gemeinsam zu dritt zu spielen.

Heutzutage bekommen viele Spiele ein Remake spendiert. Da ist dieser zweieinhalb Jahrzehnte alte Klassiker eigentlich überfällig. Und wer “Secret of Mana“ heute spielt, der erliegt schnell dem alten Charme.

Die Geschichte kommt schneller zur Sache als die bierernsten Rollenspiele der Gegenwart. Die Welt ist dank dem Update farbenfroher als je zuvor. Und die Kämpfe sind noch etwas besser geworden – Helden und Gegner können jetzt frei in alle Richtungen zielen. Dadurch werden Timing und Stellungsspiel wichtiger.

Das Remake hat also eine Handvoll Vorzüge. Unterm Strich ist es dennoch eher eine Enttäuschung. Die Überarbeitung wirkt halbherzig. Einige Neuerungen sind unausgewogen, andere verschlechtern das Original sogar.

Da wäre etwa die neue Grafik: Wuchernde Wälder und leuchtende Blumen sehen toll aus, passen aber nicht zu den wasserköpfigen Helden in rudimentärer 3-D-Grafik. Neu sind auch große Mengen Sprachausgabe und einige Zwischensequenzen – aber viele Dialogzeilen werden lustlos genuschelt.

Auch die Menüsteuerung des Spiels gibt Rätsel auf. Die innovativen Ring-Menüs des Originals waren damals eine Offenbarung; die nachgebastelte Version im Remake ist nach heutigen Standards schlicht unübersichtlich.

Und schon damals waren die Kämpfe erst sehr einfach, dann plötzlich sehr schwer. An diesen Stellschrauben hätten die Entwickler stärker drehen dürfen. Lohnt sich der alte Schinken zum stolzen Preis von 40 Euro also nicht mehr?

Doch, tut er. Denn auch im Vergleich mit aktuellen Action-Rollenspielen ist “Secret of Mana“ lebendig, einladend und packend. Wer einige Abende mit Freunden oder Kindern auf der Couch verbringen will, der ist mit dem Titel gut beraten. Die alte Version tut es allerdings auch noch, und viele Menschen besitzen sie schon – sie ist auf der Mini SNES, der Trendkonsole von letztem Herbst, vorinstalliert..

Von Jan Bojaryn

Das sollten Eltern über Secret of Mana wissen

Wenn Eltern denken, Spiele seien etwas für Kinder, dann denken sie an Spiele wie dieses. Lesen müssen Kinder können, um „Secret of Mana“ alleine zu spielen; sonst spricht nichts dagegen. Die Kämpfe gegen bissige Hasen, süße Goblins und flauschige Werwölfe stehen im Mittelpunkt und sind zwar nicht pädagogisch wertvoll, verursachen aber auch keine Alpträume. Die grundlegende Geschichte thematisiert Gewalt und Leid, wird aber in der Heftigkeit von jedem Grimm-Märchen übertroffen. Der eigentliche Clou für Kinder in diesem Spiel ist der Multiplayer-Modus. Hier erleben Eltern mit ihren Kindern oder Geschwister miteinander ein besonderes Abenteuer.