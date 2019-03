So einige haben sich gewundert, warum die Leipziger Sängerin Katharina Helmke nach ihrem gefeierten Einstand in der Band von Phillip Boa im Jahr 2016 der Indie-Ikone einen Korb gab. Über den Grund spricht sie im Interview – vor dem Konzert mit ihrer Band Far Or Near am Samstag im UT Connewitz Leipzig.