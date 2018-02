Gemischt intonierte Schlachteplatte

Leipzig. Es war eine Laune, aus der heraus 1990, in Italien tobte die Fußball-WM, sich die damals Größten zusammentaten, um als „Die drei Tenöre“ von den Caracalla-Thermen in Rom aus mit viel Schmelz und nicht ganz so viel Feinsinn die Welt zu erobern. Und eine Welle lostraten: Im Windschatten von Luciano Pavarotti, Placido Domingo und José Carreras segelten immer mehr Kombinate mit immer mehr Tenören auf die Bühnen. Mittlerweile sind die beim Dutzend angekommen, bei eben jenen „12 Tenors“, die am Sonntagabend einrückten ins Gewandhaus, dessen freigegebene Plätze immerhin anständig besucht waren.

Es gehört zu den Gesetzmäßigkeiten des Marktes, dass Inflation auf der einen Seite Sparzwänge auf der anderen nach sich zieht. So wurden vor einem guten Vierteljahrhundert die großen Drei noch begleitet von einem 200-köpfigen Sinfonieorchester unter der Leitung des großen Zubin Mehta. Nun nimmt hinter dem lautstarken Dutzend als „Musikalischer Leiter“ James Harrison am Elektroklavier Platz, unterstützt vom Schlagzeuger Krysztof Zurad und Robert Wilkinson, der am zweiten Keyboard seifige Streicher-Sounds beisteuert. Im Ergebnis liefern die Drei nichts ab, was ein zünftiger Alleinunterhalter nicht auch auf sich gestellt zuwege brächte.

Die Bilanz der zwölf tänzerisch recht agilen Tenöre im Vordergrund fällt naturgemäß anders aus. Denn was die produzieren, das könnte keiner allein. Weil hin und wieder vokale Arrangements die multiple Einstimmigkeit durchbrechen. Weil auch in der dank heterophoner Effekte ungeahnte Fehlfarben schimmern. Und vor allem: weil einer allein nie und nimmer die Lautstärke zu erzielen in der Lage wäre, die entsteht, wenn sich zwölf hohe Männerstimmen die Zäpfchen wundschmettern und überdies noch bis zum Anschlag hochmikrophoniert werden. Doch auch abseits der schieren (und über die Pause hinaus nicht zu ertragenden) Lautstärke hat die Besetzung mit einer Fußballmannschaft plus eins noch einen weiteren Vorteil: Während die drei Tenöre die drei Tenöre waren, sind die zwölf Tenöre irgendwelche zwölf Tenöre – also immer wieder andere, was, weil sie ziemlich heterogen klingen, kein Mensch merkt. Das macht flexibel.

Fürs klassische Fach ragt aus der aktuellen Besetzung Alexander Herzog heraus, der mit Inbrunst und Kompetenz vor allem die Spitzentöne einschlägiger Nummern zwischen „Funiculì funiculà“ und „Nessun dorma“ vorträgt. Das macht er so gekonnt, dass es nicht geschadet hätte, die anderen auch von ihm zu hören. Wäre jedenfalls schöner gewesen als die gemischt intonierte Schlachteplatte, als die das Dutzend Puccinis populärsten Tenorhit nach dem Und-jetzt-alle-Prinzip anrichtet. Doch hat selbst hier die Ballung ihre Vorzüge. Ist doch im vokalen Tumult nur vorher und nachher zu hören, dass der dreiköpfige Alleinunterhalter an den Instrumenten Puccinis komplexer Harmonik ziemlich hilflos gegenübersteht.

Weitaus souveräner sind die meisten der aktuellen zwölf Tenöre im Rock- und Popfach unterwegs, wovon hin und wieder wirklich schöne und ausgiebig bejubelte Soli auf den Spuren der Beatles, Michael Jacksons, Leonhard Cohens oder Tom Jones’ zeugen – doch auch die würden gewinnen, brüllten im Hintergrund nicht immerfort elf vorlaute Kollegen dazwischen.

Von Peter Korfmacher