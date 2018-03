Gibt es einen gesunden Sexismus, Frau Ramadani?

Frau Ramadani, was stört sie so an der #metoo-Debatte, dass Sie ein Buch dagegen schreiben? Als Feministin müsste Ihnen eine solche Diskussion doch gerade recht kommen.

Ich habe kein grundsätzliches Problem mit der Debatte. Ihre Anfänge waren richtig und wichtig. Ich habe ein Problem mit dem, was daraus geworden ist. Zu Beginn ging es mit Weinstein und Wedel um Vergewaltigungen. Also schwere Verbrechen, für die Männer ihre Machtposition ausnutzten. Mittlerweile jedoch werden verunglückte Komplimente und unangebrachte Gesten mit Vergewaltigungen in einen Topf geworden. Alle Frauen sind plötzlich Opfer, alle Männer Täter.

Gleich zu Beginn Ihres Buches beschreiben Sie eine Situation, in der Ex-Bundespräsident Joachim Gauck seine Hand um Ihre Hüfte legte. Meinen Sie das mit unangebrachten Gesten?

Ja, genau. Die Hand um die Hüfte von Fremden in so einer Situation zu legen ist eben ein Benehmen der älteren Generationen, damit muss man leben. Anstößig gemeint ist das nicht. Und ich bin mir sicher: Hätte ich Herrn Gauck gesagt, dass ich mich damit nicht wohlfühle, hätte er seinen Arm sofort fallen gelassen und sich entschuldigt.

In mehreren Zeitungen hieß es letzte Woche: Feministin erhebt Sexismus-Vorwürfe gegen Joachim Gauck. Stört Sie das dann nicht?

Und wie. Ich habe die Szene beschrieben, um zu zeigen, dass es lächerlich wäre in solchen Situationen von Sexismus zu sprechen – während genügend Feministinnen das trotzdem tun würden. Indem Medien diese Aussage nehmen und verdrehen, springen sie genau auf den Zug der Empörung, von dem wir eigentlich runter müssen. Schon sehr interessant, wie das System heutzutage funktioniert.

Zana Ramadanis Buch: Sexismus – Über Männer, Macht und #Frauen. Quelle: imago stock&people

Um Kleinigkeiten und Verbrechen nicht weiter auf eine Stufe zu stellen, fordern Sie eine Definition von Sexismus. Aber wie soll das gehen, wenn jeder seine Belästigungs-Grenzen woanders setzt.

Ein gewisser Sexismus gehört ja zum Alltag einfach dazu, und ist in gewisser Weise natürlich.

Moment, meinen Sie, es gibt also etwas wie einen gesunden Sexismus?

Genau. Das ist der ganz normale Umgang der Geschlechter miteinander. Die Grenze zum problematischen Sexismus liegt da, wo gegen die Regeln des Anderen verstoßen wird. Das bedeutet auch, dass jeder formulieren muss, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Man guckt sich ja immer nur vor’n Kopf. Woher sollen der andere wissen, was für einen selbst zu viel ist? Das Problem ist nur, dass da gerade eine Generation heranwächst, die nicht mehr gelernt hat, sich gegen Anmachen und Belästigungen zur Wehr zu setzen. Mädchen fallen bei jedem Kompliment gleich in eine Schockstarre.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Vor allem an der Erziehung. Wir sind damals mit tausenden Regeln großgeworden. Und mit einer gesunden Portion Vorurteilen. Die haben uns vorsichtig gemacht. Die Generationen nach uns hören dagegen: Die ganze Welt ist dein Freund. Du kannst machen, was du willst. Du hast alle Möglichkeiten. Dabei ist es immer noch eine Tatsache, dass die Welt ein an sich grausamer Ort ist. Es braucht eine gewisse Angst, um in ihr zu bestehen. Vor allem aber braucht es Stärke. Meine Tochter ist gerade sieben Monate alt und trotzdem haben mein Partner und ich schon nach Verteidigungskursen für sie geschaut. Das, so finde ich, bräuchten wir ganz unbedingt: Verteidigungskurze in Kindergärten und Grundschulen, damit Frauen und Männer gleichermaßen ein gesundes Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln, mit dem sie sich stark fühlen und sagen können, wann etwas zu weit geht. Denn ein starker Körper schafft auch einen starken Geist.

Das klingt paradox: Sie wollen, dass Eltern wieder Vorurteile lehren und gleichzeitig wollen Sie ein vorurteilsfreies Verhältnis zwischen Männern und Frauen?

Ich meine mit Vorurteilen ja vor allem ein Bewusstsein dafür, dass nicht jeder Mensch dein Freund ist. Es wäre schön, wenn dem so wäre. Aber die Realität ist das nicht.

Noch einmal zurück zur grausamen Welt: Wenn man Ihrer Femen-Aktion glaubt, bei der Sie nackt das Finale von Germany’s Next Topmodel (GNTM) stürmten, muss diese Sendung ein ganz besonders grausamer Ort sein.

Weil Sendungen wie diese ein ganz bestimmtes Rollenbild transportieren und uns ein ebenso bestimmtes Schönheitsideal predigen. Der Bachelor ist ja auch noch so ein Beispiel dafür. Da verprügeln X aufgepumpte Frauen sich fast gegenseitig für einen Lappen. Das ist doch würdelos. Bei GNTM gilt das erst recht. Da wird einem ja quasi beigebracht: Du bist eine Frau, wenn du hysterisch bist und permanent heulst. Und wenn du deine Beine nicht rasierst, bist du nicht weiblich. Was bitte soll das? Vor allem wird dabei kleinen Jungs gleichzeitig diese Idee von Frauen eingehämmert.

Nun wollen diese Frauen ja auch Models werden. Da gelten bestimmte optische Kriterien. Bei den Männern gilt doch im Sport das Gleiche: Beim Profifußball darf auch keiner mit Bierbauch ran.

Aber Sportler werden nicht derart objektiviert. Die sind nicht nur weinende Kleiderhaken, sondern sie profilieren sich über ihre Leistungen. Ich finde es traurig, wenn Menschen heranwachsen, deren Welt zusammenbricht, wenn sie kein Foto von Heidi Klum bekommen.

Die Kritik an Heidi Klum und die ganze Sexismus-Debatte an sich – ist das nicht auch eine einzige Blasendebatte? Die meisten Lesen die Überschriften, nicken genervt und haben mit dem Thema ansonsten nichts zu tun.

Und was für eine Blase! Eine Blase Berliner Feministen, die der gesamten Diskussion ihre Stimme gibt. Das Problem ist doch: Alle sind mittlerweile genervt davon. Wie konnten wir es schaffen, dass ein so wichtiges Thema alle so ankotzt? Und dass Männer nun das Bild dauer-hysterischer Opfer-Weiber im Kopf haben, die sich mal nicht so anstellen sollen? Das Ding ist ja, dass die Debatte an den wirklichen Problemen vorbeischießt.

Die da wären?

Vor allem die soziale Ungleichheit und das geringe Lohnniveau. Dass Familien sich nicht aussuchen können, ob Mutter oder Vater zu Hause bleiben, weil am Ende das Geld entscheidet. Dass Frauen immer noch weniger verdienen. Deswegen fordere ich nicht nur eine Frauenquote, sondern eine Geschlechterquote. Also zum Beispiel auch eine Quote für Männer in der Pflegebranche.

Was passiert, wenn sich nicht genügend Männer bewerben, um die Quote zu erfüllen?

Das ist Aufgabe der Politik. Vielleicht müssen Unternehmen Strafen zahlen oder andere Ausgleiche schaffen. Das Ganze ist ja kein kurzfristiger Prozess. Es geht vor allem darum, Frauenberufe für Männer attraktiver zu machen und Männerberufe für Frauen. Ich kenne viele Männer, die gerne in die Pflege- beziehungsweise Sozialbranche gehen würden – aber die Vorurteile verbieten es ihnen quasi. Denn für Männer gehört sich das nicht.

Braucht es für diesen Kampf auch mehr Frauen in der Politik?

Selbstverständlich. Ich appelliere an alle Frauen: Wir können nur etwas verändern, wenn wir auch in den Positionen sitzen, an denen Veränderung möglich ist. Deswegen, Frauen, rein in die Politik! Meckern hilft nicht, handeln schon.

Und wenn die Berufs- und Lohnungleichheit abgeschafft sind, ist das Geschlechter-Problem in Deutschland gelöst?

Ich glaube schon. Denn um die zu erreichen, müssen wir zunächst alle einfachen Formen von Sexismus abschaffen. Dann gibt es keine Machtgefälle mehr zwischen Männern und Frauen und keine Prestige-Gefälle.

Von Julius Heinrichs/RND