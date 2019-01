Leipzig

Es war ein Montag im Sommer. Wer an diesem Abend einen Schluck im Goldhopfen nehmen wollte, den konfrontierte ein Zettel an der Scheibe mit einer Botschaft. „Heute geschlossen wegen gestern. Schön war’s!“. Nur ein einziges Mal blieben außerplanmäßig die Türen der Craft-Beer-Kneipe zu – nach dem Sonntag, an dem sie außerplanmäßig geöffnet hatte. „Hat sich so ergeben“, kommentiert Mit-Betreiber Jan Hagedorn, „und es ging so lang feucht-fröhlich, dass wir am Tag danach pausieren mussten“. Eine Ausnahme, die dennoch für das steht, was nicht nur das „ Goldhopfen“, sondern die gesamte Kolonnadenstraße ausmacht: dieses Easy-livin’-Gefühl, dieses „Alles kann, nichts muss“. Das wird auch am Samstag im Haus Leipzig zu spüren sein – wenn Hagedorn als Vertreter der Kneipe sein Debüt beim Neujahrssingen gibt.

Seit Mai liegt die Location mit der Hausnummer 11 in den Händen von Hagedorn, Gernot Skrandies und Robert Groos; sie beerbten das Team, das 2015 das „ Goldhopfen“ eröffnete und sich inzwischen ausschließlich um die von ihnen ins Leben gerufene lokale Marke „Weisse Elster Craft Beer“ kümmert. Das neue Kneiper-Trio ist in Leipzigs Kultur- und Gastro-Szene bestens vernetzt – Robert kennt man als stimmgewaltigen Musiker Emily’s Giant, auch Jan hat als Singer-Songwriter sowie Quizmaster viel Bühnenerfahrung, und Gernot gehörte schon zum Goldhopfen-Team der ersten Staffel.

Pracht kontra Nüchternheit

Der Plan von einer Kneipe hatte sich schon lange in den Gedanken von Hagedorn und Groos festgehakt. „Wir hatten bereits die Fühler nach einem anderen Standort ausgestreckt“, erzählt Hagedorn, „im Nachhinein sind wir sehr froh, dass das nicht geklappt hat“. Wer die Atmosphäre der so genannten „inneren Westvorstadt“ kennt, der ahnt den Grund: Die Kolonnadenstraße ist ein besonderer Kiez. Schon allein architektonisch, denn dass sich hier die Pracht der Gründerzeit und die Nüchternheit der DDR-Platte gegenüberstehen, schafft ein außergewöhnliches optisches Spannungsfeld.

Den Charme bezieht die nur 250 Meter lange Meile aber vor allem aus ihrer Ungezwungenheit. Die „Haarmetzgerei“ ist nicht nur wegen des Namens einer der coolsten Friseurläden der Stadt, links davon praktizieren Goldhopfen, Stoned und das Café Tunichtgut friedliche Koexistenz im Wissen darum, dass alle gemeinsam das Viertel beleben.

Speise wird über die Straße gebracht

Wer beispielsweise im Sommer einen der Goldhopfen-Freisitze nutzt und beim vietnamesischen Imbiss essen möchte, bekommt den Teller wie selbstverständlich zum Bier über die Straße gebracht. Auch Hagedorn liebt diese Atmosphäre, und die Kneipe hat hier ihr Publikum erobert. „Hier kommt die Oma aus der Nachbarschaft ebenso vorbei wie der Student, und diese Mischung macht’s.“

Das Goldhopfen bietet bis zu 30 lokale und regionale wie auch internationale Biersorten. „Die Auswahl soll überschaubar bleiben, damit wir unsere Gäste zu den einzelnen Bieren vernünftig beraten können“, betont der 30-Jährige. Gemütlichen Zeitvertreib garantieren ein Kickertisch, Dartspiel und ein mit Gesellschaftsspielen vollgestopfter Schrank. Ab und zu gibt’s Livemusik und Kneipenquiz.

The Clash beim Neujahrssingen

Während Robert Groos auch als Mit-Kneiper weiterhin als Emily’s Giant präsent bleibt, hat Hagedorn das Musikerleben dem Goldhopfen zuliebe vorerst zurückgestellt. „Aber ich schreibe immer noch neue Songs, und irgendwann trete ich wieder damit auf.“ Mit einem Coverstück steht er allerdings schon am Samstag auf der Bühne: Für seine Kneipe in der Kolonnadenstraße interpretiert Hagedorn beim 13. Neujahrssingen im Haus Leipzig „Should I Stay Or Should I Go“ von The Clash – ein Song, bei dem seine bemerkenswerte Röhre zur Geltung kommen wird, wie die erste Probe im Tonelli’s Anfang Dezember bewies.

Wie jedes Jahr waren die Karten für das Kultspektakel auch diesmal ruckzuck weg. 51 Minuten nach Vorverkaufsstart meldete das Culton: „ausverkauft“. 1400 Menschen werden erleben, wie Gastronomen und Medien-Abgeordnete den Saal rocken. Hagedorn kennt die Show bisher nur nur vom Hörensagen und Videoclips. „Die Zuschauerzahl ist völlig irre“, kommentiert er.

Auch das Stoned ist dabei

Neben üblichen Verdächtigen wie der Moritzbastei oder Andreas Bürger, der nach seinem Abschied vom Volkshaus mit einem Ausschankfahrzeug als Gastronom präsent bleibt, gehören zahlreiche Neujahrssingen-Debütanten zum Line-up. Neben dem Goldhopfen gibt auch der direkte und geschätzte Nachbar aus dem Kiez der „inneren Westvorstadt“ seine Premiere: Das Stoned macht in Gestalt von Matthew mit – und serviert einen stilechten Joe Cocker.

Und nach der Show? Kann Jan Hagedorn feiern bis zum Abwinken – das Goldhopfen hat sonntags eh zu. Normalerweise zumindest...

Von Mark Daniel