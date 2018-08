Erfurt

Sie ist überwältigend, die Bühne, die Hank Irwin Kittel da auf Erfurts Domstufen gewuchtet hat. Die gewaltige Treppe ist übersät mit Schrottautos. Ausgeweidet und ineinandergekeilt starren sie aus leerenScheinwerfer-Höhlen. Nach Einbruch der Dunkelheit lodern hier die Ölfässer, setzen Licht und Nebel surreale Akzente. Und ein kleines Feuerwerk gibt’s auch. Schon der Kontrast zur gotischen Bebauung des Dombergs ist ein grandioser Effekt. Aber das Bühnenbild für Bizets „Carmen“, mit deren Neuinszenierung am Wochenende die 25. Domstufen-Festspiele begannen, dampft überdies vor Symbolkraft: Männerspielzeuge stapeln sich da, Fetische, Blechgeliebte – achtlos weggeworfen, als der stärkere, der neuere, der jüngere Reiz ins Leben ihrer Besitzer trat. Und genau darum geht es in Georges Bizets großartiger Oper.

Um eine Liebe, die sich nur im Besitz manifestieren kann, und die jeden, der sich diesen Mechanismen zu entziehen versucht, in den Abgrund reißt. Darum muss Carmen sterben. Weil sie den Tod in Freiheit dem Leben in Unfreiheit vorzieht. Um eine Frau überhaupt so denken zu lassen, musste Bizet, musste Prosper Merimée, der die Vorlage für die meistgespielte Oper des Repertoire lieferte, sie noch außerhalb der Gesellschaft stellen: Nur einer Zigeunerin war es damals auf der Bühne zuzutrauen, in ihrem Freiheitsdrang bis zum Äußersten zu gehen, allen Konventionen die schöne Schulter zu zeigen.

Heute bedarf es dieses Exotismus eigentlich nicht mehr. Aber da die herrliche Musik voll davon ist, schadet es auch nicht, dass Erfurts Generalintendant Guy Montavon auf diesem Schrottplatz der Liebe liebevoll die Klischees vom fahrenden Volk bedient. Hier haben Carmen und ihre Sippe ihre Wohnwagen aufgestellt, hier hausen sie im Elend, wie es Ausgestoßene überall auf der Welt tun. Und doch sind sie befähigt zu Stolz und Glück, zu Würde und unbedingter Freiheit. Natürlich ist das Romantik. Aber wo dürfte sie sein, wenn nicht auf dem Theater?

Gekonnt spielt Montavon auf seiner riesigen Freilichtbühne mit Typen. Sein Escamillo, bei Bizet als Torero der Inbegriff von Männlichkeit und sexueller Ausstrahlung, ist ein Wrestler. Ein schwarzer Riese, der vor Kraft kaum gehen kann (geschweige denn singen). Fabelhaft spielt Mandla Mndebele das, angeberisch, breitbeinig. Und wie Won Whi Choi als sein Widerpart Don José seine Besitzansprüche, seine Aggressivität, sein Gewaltpotenzial erst freilegen muss, aber nicht nur ganz am Ende Carmen umbringt, sondern im dritten Bild bereits den Offizier Zuniga hinrichtet, das ist ebenfalls ein erstklassiges Rollenporträt und zeigt, dass Montavon das Handwerk der Personenführung auch auf Distanz beherrscht.

Noch mehr als ihre beiden zum Äußersten bereiten Liebhaber überzeugt szenisch die Carmen Katja Bildts. Sie muss keine sündigen Posen ausstellen, muss sich nicht aufbrezeln, keine sekundären Geschlechtsmerkmale herzeigen. Ihre Erotik kommt von innen wie die Wallung Don Josés, sie ist nicht körperlich, sondern gleichsam ein Naturereignis. Und dass Micaëla, von Margaretha Fredheim mit sprödem Sachbearbeiterinnen-Charme gespielt, keine Chance hat gegen diese Sinnlichkeit, versteht jeder Klosterschüler auf den ersten Blick. Und weil Montavon auch den Chor sicher führt, sei es als Bürger, als Polizisten, als Zigeuner, ist ihm hier bei den Jubiläums-Festspielen die Quadratur des Kreises gelungen: Als gewaltiges, sinnliches, beeindruckendes Freiluftspektakel hat der diese Oper inszeniert und den Protagonisten dennoch die Kraft, die Glaubwürdigkeit, die Natürlichkeit des Kammerspiels belassen, das dieses Meisterwerk eben auch ist.

Und doch hat er es geschlachtet, das Meisterwerk. Weil er die Partitur nicht ernstgenommen hat. Da wären zunächst einmal die brachialen Kürzungen. Sie reißen logische Löcher und bringen, schlimmer noch, das Publikum um musikalische Herrlichkeiten, wie im Duett Micaëlas und Don-Josés, das man kaum anders als verstümmelt nennen kann. Mag sein, dass eine Open-Air-Oper in Erfurt nicht länger dauern darf als zweidreiviertel Brutto-Stunden. Aber dann sollte es ein anderes Werk sein.

Überdies hat Montavon sich schon im Vorfeld für die am wenigsten befriedigende aller Fassungen dieser komplex überlieferten Partitur entschieden. Denn durch den Verzicht auf die gesprochenen Dialoge der Opéra comique und die Benutzung der weit unter Niveau ausgeführten und die Werk-Dramaturgie torpedierenden Rezitative Ernest Guirauds bekommt diese dramatischste aller lyrischen Opern den Charakter eines Hit-Potpourris mit geglätteten Kanten.

Aus dem versucht Generalmusikdirektor Myron Michailidis herauszuholen, was noch herauszuholen ist. Im Orchester ist das zwar nicht durchgängig beglückend, aber doch eine ganze Menge. Die Verstärker-Anlage in Erfurt setzt auch im 25. Jahr wieder Maßstäbe, flutet die monumentale Bühne mit fein differenziertem und ausbalanciertem Klang – der allerdings abseits der vielen schönen Stellen jede Unzulänglichkeit deutlich hörbar werden lässt. Und vor allem in den ersten beiden Akten gibt es deren einige.

Was auch für die Sänger gilt: Katja Bildts Carmen beglückt vom ersten Ton an mit satten, dunklen, erotischen wie geheimnisvollen Farben und mit einer Habanera, die ohne Umwege unter die Gürtellinie zielt. Mit Intonations- und Detailfreude bei kleinen Notenwerten beglückt sie hingegen zunächst nicht. Da braucht sie bis zum dritten Akt, um sich freizusingen und ihrer schauspielerischen eine sängerisch adäquate Carmen gegenüberzustellen. Bei Margarethe Fredheims Micaëla, die anfangs eng und scharf klingt, verhält es sich ähnlich, und bei Mandla Mndebeles Escamillo erst recht, der ausgerechnet in seiner über alle Maßen populären Auftrittsszene die Spitzentöne eher ausgeleiert bellt, als dass er sie sänge. Gegen Ende sind diese Probleme weitgehend ausgeräumt – aber sie legen sich doch wie Mehltau auf die Sängerseite dieser Produktion.

Das ist doppelt schade, weil es auch hier durchaus Glanz gibt: Julia Neumann und Annie Kruger lassen als Frasquita und Mercedes mit makelloser Koketterie nichts anbrennen. Und ein Don José vom stimmlichen Format Won Whi Chois ist auch auf internationalem Parkett keine Selbstverständlichkeit. Wunderbar lyrisch baut er die Partie auf, weich, beweglich und uneitel, was seine Ausbrüche um so verstörender wirken lässt. Immer wieder zeigt er neue Farben, seine Höhe ist ungefährdet, die Registerwechsel gelingen organisch – und selbst sein Französisch geht in Ordnung. Keinerlei Grund zur Klage besteht auch bei den von Andreas Ketelhut präparierten so kraftvollen wie reaktionsschnellen Chören. Und so überlagert am Schluss die Begeisterung alle philologischen Bedenken. Beim Publikum sowieso, das sich unter sternenklarem Himmel in dieser Thüringer Tropennacht als ausgesprochen jubelfreudig erweist.

Von Peter Korfmacher