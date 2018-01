Hauptsache Klang

Leipzig. Ja, es ist auch schade, dass Kristjan Järvi am Ende der Saison aufhört als Chefdirigent beim MDR. Denn programmatisch hat er kräftig durchgelüftet beim Leipziger Rundfunkorchester: Selbst in der einstigen Estraden-Reihe „Zauber der Musik“ bringt er es zustande, ausschließlich Werke des 20. und 21. Jahrhunderts anzusetzen – und dennoch den (allerdings nur passabel gefüllten) Saal in Begeisterung zu versetzen. Das liegt auch und vor allem daran, dass er nicht nur ein Gespür für die Wirkungskraft von Musik hat, sondern er mit seiner schlagtechnischen Begabung auch die richtigen Klänge dafür zu mischen in der Lage ist.

Zum Beispiel in Anatol Ljadows sinfonischem Pastell „Der verzauberte See“ von 1909. Eine sanft schillernde und atmende Orchesterfläche, auf die die motivischen Einwürfe des Solo-Cellisten Rodin Moldovan zarte Wellen-Ringe malen. Ganz Stimmung, ganz Poesie ist diese herrliche Musik. Wie Einojuhani Rautavaaras „Fantasia“ für Violine und Orchester. 2015 schrieb Rautavaara diese entrückte Viertelstunde für die wunderbare Anne Akiko Meyers, die am Sonntagabend auch im MDR-Zauber den Solo-Part übernahm. Unendlich zärtlich, unendlich natürlich, unendlich schön singt sie die unendliche Melodie des großen alten Mannes der finnischen Musik, vom Orchester behutsam getragen. Wieder setzt Järvi ganz auf Klang, beinahe ängstlich bemüht, das makellose Spiel der Solistin nicht mit Details zu beschweren.

In Ralph Vaughan Williams 1914 komponierter Romanze „The Lark Ascending“, ebenfalls für Violine und Orchester, hält er es nicht anders. Hauchzart spannt er sein Orchester als Prospekt-Idyll mit wunderbaren Bläser-Ornamenten hinter der aufsteigenden Lerche auf, deren Natur-Lyrik und Folk-Reflexen Anne Akiko Meyers auf ihrer Guarneri ohne jedes Getue zu überirdischer Schönheit verhilft. Diese Geigerin braucht nicht viele Töne, um die Herzen ihrer Zuhörer zu erreichen. Als Zugabe genügt ihr die unsterbliche Melodie von „Over the Rainbow“.

Eine wunderbare Entdeckung für viele Besucher dieses Konzerts dürfte Rautavaaras in den frühen 70ern entstandener „Cantus arcticus“ für Vogelstimmen vom Band und Orchester sein – und auch bei dieser sozusagen konkreten Naturlyrik kommt Järvi (wie beim zugegebenen „Nimrod“ aus Elgars Enigma-Variationen) mit seiner ganz dem Klang verpflichteten Ästhetik ziemlich weit.

Mit der allein allerdings ist bei Debussys „La Mer“ kein Blumentopf zu gewinnen. Weil der Klang hier allenfalls die Oberfläche abbildet und ohne Binnen-Struktur die Architektur dieses Meisterwerks auf der Strecke bleibt. Und so zerfallen die drei Sätze unter Järvis nun aufwendigerem Schlag dank des fabelhaften Orchesters und seiner wunderbaren Bläser in viele schöne und weniger schöne Stellen. Und weil es in den letzten Jahren häufiger vorkam, dass Järvi gerade Hauptwerken in den Proben die angemessene Sorgfalt vorenthielt, hat es doch auch sein Gutes, dass er am Ende der Saison aufhört als Chefdirigent beim MDR.

Das Konzert ist noch eine Woche lang nachzuhören auf www.mder-kultur.de

Von Peter Korfmacher