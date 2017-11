Heiliger Geist und heiliger Ernst

Verleihung vom Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken in der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig an Mark Andre . v.l. Prof. Jörg Widmann , Kardinal Reinhard Marx , Preisträger Mark Andre , Prof. Thomas Sternberg , Schwester prof. Margareta Gruber und Prof. Julius Berger (Vorsitzender Jury) bei der Preisverleihung. Foto: Andre Kempner



Quelle: Andre Kempner