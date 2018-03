“Hochdeutschland“ und mehr Buchtipps

Hannover.

Mortimer H. Müller: Professor Heimlich und die Farbenleere. Der Autor entführt den Leser in ein magisches Parallel-Hamburg. Professor Heimlichs Spezialgebiet ist die Sinnhaftigkeit von Sinneseindrücken. Er muss einen Farbendieb aufspüren. Das Wortspiel mit der Farbenleere ist nur ein Beispiel für den geistreichen Witz dieses ungewöhnlichen Fantasyromans aus dem Wiener Verlag mit dem schönen Namen ohneohren.

Mortimer H. Müller: Professor Heimlich und die Farbenleere Quelle: Verlag

Laetitia Colombani: Der Zopf. Smita ist eine Unberührbare aus Indien, die ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen will. Giulia arbeitet in der sizilianischen Perückenfabrik ihres Vaters. Und die erfolgreiche Anwältin Sarah aus Montreal wird schwer krank. Ihre Lebenswege verflicht die Autorin in ihrem Debüt anhand eines Zopfes.

Laetitia Colombani: Der Zopf Quelle: Verlag

Alexander Schimmelbusch: Hochdeutschland. Victor arbeitet für eine Frankfurter Privatbank. In seinem Büro spielt er mit dem Touchscreen und lässt die riesige Lampe in seinem voll verglasten Zuhause aufleuchten – Morsezeichen an die Gesellschaft. Dann schreibt er ein Manifest. Der Titel: “Deutschland AG“. Der Autor, Ex-Investmentbanker, hat einen furiosen Deutschlandroman geschrieben.

Alexander Schimmelbusch: Hochdeutschland Quelle: Verlag

Von Nina May