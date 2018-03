“Hologrammatica“ und mehr Buchtipps

Hannover.

Miriam Rademacher: Banshee Livie . Eine Banshee kündigt in der keltischen Mythologie den Tod an. Die Autorin aus Osnabrück, die passenderweise in einem Barockschloss aufgewachsen ist, spinnt daraus eine spannende Spukgeschichte. Livie wird wider Willen zur Banshee und muss sich mit einem nachtragenden Dämon herumschlagen. Der Sternensand Verlag hat bereits zwei Bände dieser Fantasy-Reihe voller Witz vorgelegt.

Miriam Rademacher: Banshee Livie

Åsne Seierstad: Zwei Schwestern. Wie kommen zwei norwegische Teenager auf die Idee, sich dem IS anzuschließen? Die Journalistin hat ihren Weg minutiös nachverfolgt. Nach einem Breivik-Buch widmet sich Seierstad erneut der Psyche des Terrors. Dafür wird sie bei der Leipziger Buchmesse mit dem Preis für Europäische Verständigung ausgezeichnet.

Åsne Seierstad: Zwei Schwestern

Tom Hillenbrand: Hologrammatica. Wie Sibirien Sehnsuchtsort wird und ein Fahrstuhl ins All das normalste der Welt, erzählt der Autor in diesem Zukunftsthriller. Identitäten werden hier so schnell gewechselt wie die Holomasken, die man sich aufs Gesicht legen kann. Spannend und nah an dem Morgen, wie es sich im Heute abzeichnet.

Tom Hillenbrand: Hologrammatica

Von Nina May