“Human Flow“ und mehr Filmtipps

Human Flow . Zwischen Vogelperspektive und Nahaufnahme sucht Menschenrechtler Ai Weiwei nach dem richtigen Kamerablick, um das Schicksal von 66 Millionen Flüchtlingen auf dieser Welt anschaulich zu machen. Wer die apokalyptischen Bilder dieses Dokumentarfilms sieht, dem fällt es womöglich schwerer, hartherzig nach Obergrenzen zu rufen.

Battle of the Sexes. Geschlechterkampf mal anders: Auf dem Tennisplatz standen sich 1973 Wimbledon-Siegerin Billy Jean King (Emma Stone) und Ex-Profi Bobby Riggs (Steve Carell) gegenüber. Das Match sollte die Überlegenheit der Männer beweisen. Das ging gründlich schief, wie 130 Millionen Fernsehzuschauer bezeugen konnten. Amüsante Geschichte einer Klarstellung – besonders für Männer.

Paddington 2. Das Abenteuer um einen konfitüresüchtigen Bären mit rotem Schlapphut und blauem Mäntelchen geht weiter – und ist vermutlich noch besser als das erste vor vier Jahren. Das liegt an dem Pelzträger mit den tadellosen Manieren, aber auch an dem Starensemble (Hugh Grant, Sally Hawkins, Brendan Gleeson) in diesem liebenswerten Familienfilm.

