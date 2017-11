Hurricane 2018: Veranstalter geben erste Künstler bekannt

Scheeßel. Das Warten hat für viele Fans ein Ende: Am Donnerstag hat der Veranstalter des Hurricane-Festivals die erste Bandwelle veröffentlicht. Mehr als 40 Acts stehen fest. Mit Arcade Fire und Billy Talent stehen gleich zwei Rock-Bands aus Kanada als Headliner auf der Bühne. Zwei weitere Headliner werden in Kürze folgen, verspricht der Veranstalter auf seiner Website.

Auch die deutschen Superstars Marteria und Kraftklub haben zugesagt. Außerdem kommen im Juni 2018 unter anderem The Kooks, The Offspring und Justice nach Scheeßel. Das Berliner Hip-Hop-Duo SXTN, der Rapper Prinz Pi und der Dresdner DJ ESKEI83 werden die Tanzfläche zum Kochen bringen. Für Fans deutscher Texte sind Dendemann, die österreichische Pop-Band Wanda und Feine Sahne Fischfilet am Start.

Das Hurricane Festival gibt es seit 1997. Es findet auf der Motorrad- und Sandrennbahn Eichenring bei Scheeßel zwischen Bremen und Hamburg statt, kommendes Jahr zwischen dem 22. und dem 24. Juni. Mehr als 70.000 Besucher kommen jedes Jahr.

Die Frühbucher-Tickets für 159 Euro sind schon weg. Momentan sind die Tickets in der zweiten Preisstufe und kosten 179 Euro.

Das sind alle bislang bestätigten Acts:

Arcade Fire, Billy Talent, Marteria, Kraftklub, Justice, Broilers, Biffy Clyro, The Offspring, Beginner, Two Door Cinema Club, The Kooks, London Grammar, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Dendemann, Feine Sahne Fischfilet, Wanda, Madsen, George Ezra, Bonez MC & RAF Camora, NOFX, Prinz Pi, Donots, SXTN, Portugal. The Man, Boysetsfire, Pennywise, Bonaparte, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Underøath, Meute, Parcels, Fjørt, Swiss und Die Andern, Adam Angst und Drangsal.

Für die White Stage haben zugesagt: Booka Shade, Martin Jensen, Valentino Khan, Moonbootica, Ganz und Eskei83.

Von soa/RND