Kim Wilde und mehr Musiktipps

Bell, Book & Candle: Wie wir sind. “So nah“, das schönste Lied ihres ersten deutschsprachigen Albums, wirkt wie die Fortsetzung ihres Hits “Rescue Me“. 20 Jahre später, nach “Heirat, Kinder eins bis vier“, ist es eine Zwischenbilanz. Zeit verrinnt, wir sind nicht für immer jung. Jana Groß und die Puhdys-Söhne Henrik Röder und Andreas Birr kombinieren Silbermond und Ü-50-Party, ein Sound wie gemacht für die Helene-Fischer-Show.

Kim Wilde: Here Come the Aliens. Kims letzter Hit war ein torkelndes Youtube-Video. Ihre betrunkene Performance von “Kids in America“ in der U-Bahn wurde fast 2,5 Millionen Mal geklickt. Kaum zu glauben, dass unsere Jugendliebe inzwischen 57 ist. In Deutschland hat man ihre liebliche, dünne Capri-Sonnen-Stimme nie vergessen. Viele Whoas. Voll Achtziger.

Thunder: Stage. Sie waren Vorband von Aerosmith, Van Halen, Iron Maiden, Extreme und Def Leppard. 19 ihrer 22 Singles landeten in England in den Top 40. Sie sind Giganten in der zweiten Reihe. Live ist ihr von Led Zeppelin inspirierter Hard Rock eine solide, sichere Angelegenheit, wie man auf dieser Aufnahme aus Cardiff hören kann. Zum Twisten und Shouten.

Von Mathias Begalke