Stefan Arzberger, Ex-Konzertmeister des Gewandhausorchesters und Wieder-Primarius des Leipziger Streichquartetts ist wieder in Leipzig zu erleben. In der Nikolaikirche eröffnet er am 4. August 2018, 18 Uhr mit der Uraufführung von Hannes Pohlits Konzert für Violine und Orgel „Humanité“ den OrgelHerbst.