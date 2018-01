Spätberufen auf Kufen: „Die Anfängerin“

Hannover. Die Geschichte einer späten, aber nicht zu späten Emanzipation erzählt Regisseurin Alexandra Sell in ihrem Spielfilmdebüt. Dabei werden vor allem ältere ostdeutsche Zuschauer vieles wiederkennen und sich womöglich – bis in die Sprache hinein – an DDR-Zeiten erinnern.

Schüchterne Tochter einer streitbaren Mutter

Schauplatz ist der Berliner Osten. Dort arbeitet die 58jährige Annebärbel (Ulrike Krumbiegel) als Ärztin in der Praxis ihrer dominanten Mutter (Annekathrin Bürger). Ihr kann sie nichts recht machen, weder in ihrer Ehe noch in ihrem Beruf. Und dann verlässt sie auch noch kurz vor Weihnachten ihr Mann. Doch in der größten Krise besinnt sie sich auf einen alten Kindheitstraum: das Eiskunstlaufen. Sie traut sich in einem Ost-Berliner Klub tatsächlich aufs Eis – trotz ihres Alters.

Dabei fällt sie anfangs nicht nur sprichwörtlich heftig auf die Nase, findet schließlich aber Zugang zu einer bunten Truppe aus Amateur-Eiskunstläufern. Im Laufe der Zeit wird sie dank ihres erstaunlichen Willens immer besser und lernt ein junges Mädchen aus dem Leistungskader des Klubs kennen. Diese kleinen sportlichen Erfolge verändern ihr vorher eingefahrenes Leben. Doch dann droht plötzlich die Vergangenheit Annebärbel einzuholen – in Gestalt des ehemaligen ostdeutschen Eiskunstlaufstars Christine Errath, eine frühere Weltmeisterin, die sich in diesem Film selber spielt und eigens für ihren Auftritt noch einmal eine Kür einstudiert hat.

Krumbiegel ist eine überzeugende Hauptdarstellerin

Auch wer mit dem Eiskunstlauf nichts anfangen kann, wird sich von der Geschichte dieses späten Neu-Anfangs gut unterhalten fühlen – dank der überzeugenden Hauptdarstellerin und der giftigen Dialoge. Die Botschaft, dass auch im Alter noch Kindheitsträume wahr werden können, hören wohl nicht nur Ältere gern.

Von Ernst Corinth / RND