Leipzig

Viel ist nicht zu verstehen, von dem, was er da vorn erzählt. Aber in regelmäßigen Abständen hallt ein metallisches „Hö-hö-hö“ über den Markt und signalisiert: Klaus Doldinger hat einen schönen Abend. Dabei gibt das Wetter sich wirklich allergrößte Mühe, ihn uns und ihm zu vermiesen: Kaum steht der Großmeister des deutschen Jazzrock auf der Bühne, beginnt es wie aus Eimern zu schütten. Ruckzuck ist der Markt leer. Aber wer bleibt, der kann sich der besonderen musikalischen Zuneigung des Düsseldorfers gewiss sein, der mit seinem Saxophon praktisch jeden einzeln bespielt. Die Hartnäckigen mit ihren bunten Regenschirmen ganz vorn an der Bühne, die Weicheier im Zelt und die ganz harten unmittelbar davor, die sich ohne jeden Regenschutz die Begeisterung ekstatisch aus den Gliedern schütteln, immer mal wieder einen tiefen Zug aus der Tüte nehmend. Und der süße Duft des schwarzen Afghanen lässt manche der Honoratiorinnen und Honoratioren im Bachfest-Zelt vor schöner Erinnerung an alte wilde Zeiten nostalgisch stoßseufzen.

Das passt gut zur Musik, die Klaus Doldinger da vorn mit seinen aktuellen Passport-Kollegen macht auf dem Marktplatz, der sich im übrigen sofort wieder füllt, als der Regen nachlässt. Christian Lettner (Drums), Michael Hornek (Keyboards), Ernst Ströer und Biboul Darouiche (Percussion), Patrick und Martin Scales an Bass und Gitarre reisen mit dem Meister zwischen Ataraxia, Das Boot und Tatort vor allem in die 70er und 80er zurück. Und doch bleiben die beiden Stunden völlig Retro-freie Zone. Denn der komplex pumpende Beat der sensationellen Rhythmusgruppe, die Melodien und Harmonien aus Doldingers Feder, seine grandiosen Solos, die es allesamt wert wären, aufgeschrieben zu werden, und auch die der Kollegen verhaken sich zu einer musikalischen Organismus, der kein Verfallsdatum kennt.

Was auch für den Meister selbst gilt. 82 Lenze hat er inzwischen kommen und gehen sehen – nennenswerte Spuren haben sie nicht hinterlassen, schon gar nicht auf seinem fetten, flexiblen, beweglichen Saxophon-Ton. Die knapp zwei Stunden hält er locker durch, musikalisch in Topform, bestens gelaunt und mit der Grandezza souveränen Understatements.

Um elf ist Schluss, das gebietet der Lärmschutz. Das ist schade, denn Doldinger hätte gewiss noch ein, zwei drauflegen können von seinen ungezählten Kompositionen, und das begeistert jubelnde Publikum hätte es gewiss zu würdigen gewusst. Doch die bewusstseinserweiterten Freunde vor dem Zelt lassen sich vom Konzertende nicht beirren und tanzen einfach weiter.

Von Peter Korfmacher