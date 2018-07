22 Jahre lang arbeitete Katriin Geißler in der naTo-Kneipe. Nun verlässt die 45-jährige Leipzigerin ihre Heimatstadt, um in Berlin neu durchzustarten. Am Montag aber wird noch einmal kräftig gefeiert – und im LVZ-Porträt auf einprägsame Erlebnisse zurückgeblickt.