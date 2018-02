Konzert in Innsbruck

Innsbruck. Reihe 34, Platz 1 und 2. Das ist wirklich sehr weit hinten und sehr weit am Rand. Weiter am Rand geht es nicht, da ist ein Pfeiler im Weg. Weiter hinten geht. Doch wer da sitzt, tut es immerhin höher. Aber bis hier ist das Parkett der in die Reste des ehemaligen Ballsaals der Habsburger gebauten Dogana im Innsbrucker Congress-Zentrum flach wie ein Fußballfeld. Folglich steht er nicht nur verdammt weit weg, der rüstige 75-Jährige mit der Gitarre. Über die Köpfe der vielen anderen im ausverkauften Saal hinweg ist überdies, wenn überhaupt, nur der in Würde ergraute Jungen-Kopf Reinhard Meys zu sehen.

Doch immerhin: Fürs Innsbrucker Konzert auf der Zielgeraden der nächste Woche in Wien endenden 2017/18er „Mr.- Lee-Tour“ gab es vor einem knappen halben Jahr noch zwei Karten. Da war es in Leipzig längst chancenlos. Dennoch sieht Emilie, 12, bekennende Mey-Verehrerin, enttäuscht bis entsetzt aus, als sie in der Halle sieht, was der Ticket-Aufdruck Reihe „34, Platz 1“ realiter bedeutet: „Und dafür haben wir jetzt gut fünf Stunden im Zug gesessen?“

Ja, haben wir. Nur gut fünf Stunden, bliebe hinzuzufügen. Denn man kommt doch neuerdings erstaunlich flott mit der Bahn in die herrliche Hauptstadt der Alpen. Und deren Ausflugsqualität versöhnt wenigstens ein bisschen mit dem Ticket-Schicksal. Zumal geteiltes Leid halbes ist und wir da hinten nicht alleine sind. Auch nicht als Piefkes: Je weiter hinten, desto weniger Schmäh – es scheint, als hätte halb Deutschland nach der Enttäuschung, daheim leer ausgegangen zu sein, einen Kurztrip zu den Nachbarn gemacht. Folglich ist auch die Dogana besetzt bis auf den allerletzten der bemerkenswert unbequemen Stühle – selbst auf der Bühne findet noch Publikum Platz.

Ein Phänomen, dieser Reinhard Mey. Kein Plakat nirgends. Auch sonst keine nennenswerte Werbung. Keine TV-Auftritte, selbst im Umfeld des 75. Geburtstags kurz vor Weihnachten nur einige wenige Interviews. Und doch verkauft er die Tickets für seine zweijährlichen Tourneen schneller, als er sie drucken lassen kann.

Die Gründe werden schnell klar in Innsbruck: Dieser Liedermacher ist ein Perfektionist und ein Magier. Mit wenigen Worten der Begrüßung, mit wenigen Tönen aus seiner Gitarre, einer Hand voll Versen aus seinem nach einem halben Jahrhundert unüberschaubaren Schaffen hat er die riesige Halle im Griff – und einige Minuten später sich beinahe jeder im Saal in der wohligen Illusion eingerichtet, dieser wunderbare singende Dichter sänge und dichte nur für ihn oder sie. Wie selbstverständlich trägt diese Illusion bis in Reihe 34. Und wenn Emilie aufsteht, sich gedankenverloren an den Pfeiler lehnt, der wirklich nur für sie da zu stehen scheint, dann sieht sie auch gut, sind sie mit einem Male gar nicht mehr so schlecht, diese wirklich ziemlich schlechten Karten.

Er ist melancholisch, der Reinhard Mey des frühen Jahres 2018. Selbst im stillen Humor von Titeln wie „Herr Fellmann, Bonsai und ich“ vom aktuellen Album hat sich sanft die Traurigkeit eingenistet. Eine Traurigkeit, die vor allem mit der Zeit zu tun hat, die so gnadenlos verrann, seit Mey 1964 bekannte „Ich wollte wie Orpheus singen“. Hunderte Chansons hat er seither geschrieben. Politische und komische, weise und aberwitzige, böse und verzagte – und die Welt sowie ihre Bewohner sind seither nicht grundlegend besser geworden.

Nun blickt er zurück auf sein gewaltiges Schaffen, auf dessen Gesamtheit er während der Konzerte nach Lust und Laune zuzugreifen scheint, eher emotionalen Notwendigkeit folgend als einer Setlist. Und die führt ihn diesmal sogar wieder in die Welt „Über den Wolken“ vorbei, die er eigentlich, hatte er 2014 verkündet, erst in zehn Jahren wieder besingen hatte wollen. Aber da er nun schon seit zehn Jahren nicht mehr in Innsbruck gewesen sei ... was für ein Glück also, dass es für Leipzig keine Karten mehr gegeben hatte.

So mäandert sich Reinhard Mey gut drei Brutto-Stunden und rund zwei Dutzend Titel lang vom „Goldenen Han“ über die lachende Hannah, „Dr. Brand“, „Heimweh nach Berlin“, den „Weißen 51er Kapitän“, den „Zeugnistag“, „Serafina“ und und und bis zum unausweichlichen „Gute Nacht, Freunde“ durch einen Alltag, eine Wirklichkeit, eine Welt, die seine Lieder nicht besser gemacht haben, auf deren Kleinigkeiten, Beiläufigkeiten, Unwägbarkeiten, auf deren Webfehler und Schusterflecken, auf deren unabänderliche Wahrheiten und verblühende Schönheiten dieser Poet mit ebenso viel Liebe blickt wie auf die Menschen, die sie bevölkern – und sei es mit einer Träne im Knopfloch. Diese Liebe ist das vielleicht größte Geheimnis der kristallinen Miniaturen Reinhard Meys: Nie wird er bösartig, nie zynisch, nie überheblich, er belehrt nicht, wird nicht weinerlich – und das Unzulängliche sucht er zuerst bei sich selbst.

Ohne dabei ungebührlich zu kumpeln. Denn so nah Mey, singt er, sein Publikum an sich heran lässt, so distanziert bleiben die überleitenden Plaudereien, immer ein wenig verhalten, immer mit mindestens einem Rest Ironie im Anschlag. Aber wenn er dann die Gitarre meist zupft und ganz selten nur schlägt, wenn er die Harmonien als Linien flachlegt oder auffächert und darüber mit beinahe französischer Geschmeidigkeit den Silben die Töne schenkt, wie nur wenige andere es können, dann ist sie eben doch ein bisschen besser geworden die Welt – zumindest für die 1500 im Saal. Selbst in Reihe 34. Und beim nächsten Mal, zur Tour 2019/2020 kümmern wir uns beizeigen um anständige Tickets.

Von Peter Korfmacher