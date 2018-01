275 Jahre in 27,5 Köpfen

Leipzig. Es ist kein richtig rundes Jubiläum. Aber wer sagt denn, dass große Feste nur in Halbhundertjahr-Schritten zu feiern seien? Andreas Schulz jedenfalls nicht. Weshalb der Gewandhausdirektor, der den 250. Geburtstag des Gewandhausorchesters noch nicht im Amt erlebte und den 300. nicht mehr im Amt erleben wird, also den 275. mit dem Antritt Andris Nelsons als 21. Gewandhauskapellmeister am 22. Februar kurzschließt und zum Anlass nimmt für Festwochen. In denen zeigt das älteste bürgerliche und größte Profiorchester nun der Welt, was es kann. Und konnte: Denn den offiziellen Startschuss für diese Festwochen gab gestern Abend die Eröffnung der Ausstellung zum 275. Geburtstag im Hauptfoyer des mittlerweile dritten Gewandhauses.

In diesen 275 Jahren wurde in Leipzig Musikgeschichte geschrieben. Eine Musikgeschichte, die bis heute fortlebt in der Weltgeltung des Leipziger Klangkörpers, wie Andreas Schulz in seiner Begrüßung betont. Eine Musikgeschichte, die Leipzig im 19. Jahrhundert als Musikmetropole auf Augenhöhe mit Wien hob, weil, wie Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke in schönen Worten ausführt, 1743 junge Leute mit aufklärerischen Gedanken nach vorn blickten. Eine Musikgeschichte, die sich noch heute in den Strukturen der Stadt und ihrer Kultur widerspiegelt, weil, Sparkassenchef und Sponsor Harald Langenfeld spricht es aus, die Parallelen zwischen der solidarischen Gründung der Konzertgesellschaft „Das große Concert“ am 11. März 1743 und der der Sparkasse ein gutes Dreivierteljahrhundert später bemerkenswerte gewesen seien.

Doch wie bringt man eine solche Musikgeschichte, die ja noch nicht abgeschlossen ist, in eine Ausstellung? Wie macht man 275 Jahre in denen gesellschaftliche Umbrüche und musikalische, ästhetische Kriege und verheerende militärische selbstredend auch dieses glanzvolle Orchester nicht verschonten, sichtbar, nachvollziehbar, verstehbar?

Verena Naegele und Sybille Ehrismann vom Schweizer Büro Artis fanden einen Weg, der so simpel ist wie anschaulich: Sie zeigen Menschen. 27 Köpfe, für jedes Jahrzehnt einen, dazu einen „halben“ fürs angebrochene Dezennium: ein Kind, das den Blick in die Zukunft wagt.

Das Gewandhausorchester eröffnet die Festwochen zum 275. Geburtstag mit einer Ausstellung, die versucht einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Dafür zeigt es die Gesichter, die das Gewandhaus in den vergangenen Jahrzehnten getragen hat. Zur Bildergalerie

Ein solcher Ansatz kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Schon die Köpfe der bis heute 20 Gewandhauskapellmeister würden die Stelen fast füllen – und der Geschichte des Orchesters so wenig nahekommen wie den Zeitläuften. Und so gibt es nur die wichtigsten (Mendelssohn natürlich) und die letzten (Chailly erstmals zu sehen: grandios suggestiv und intim zugleich von Michael Triegel gemalt neben dem Blomstedt-Porträt Bernhard Heisigs). Dazwischen aber begegnen wir Komponisten und Orchestermusikern, Direktoren und Mäzenen, Orchester-Dienern und Stadt-Oberhäuptern, Kaufleuten und Verlegern. Diese Köpfe fügen sich zusammen zum Kaleidoskop einer in der Welt der Kultur ziemlich einzigartigen Erfolgsgeschichte.

Um die zu lesen, muss der Besucher der Ausstellung ziemlich viel lesen. Aber erstens kann er oder sie sich dies ja bis zum Ende der Saison einteilen und zu den Großen Concerten und in den Pausen immer neue Stelen vornehmen. Und zweitens gibt’s das alles auch als (mit 10 Euro allerdings sehr fantasievoll ausgepreiste) Broschüre zum daheim nachlesen.

Aus den ersten Rückseite der jeweils dreiseitigen Kopfstelen setzen sich im übrigen die Fluchten der bisherigen Gewandhausbauten zusammen, auf den zweiten werfen Einzelobjekte Schlaglichter – von der Barocktrompete bis zur ersten Schallplattenaufnahme des Orchesters, das in wenigen Wochen seinen 275. Geburtstag feiert. Doch – eine schöne Ausstellung und weitaus sinnlicher als die staubtrockenen Ausführungen ihrer Macherinnen zum Thema.

Jubiläums-Ausstellung „27,5 Köpfe erzählen die Gewandhausgeschichte“; bis 30. Juni.

Von Peter Korfmacher