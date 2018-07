Leipzig

Mit einem Einschussloch im Ortseingangschild wurde das Leipzig-Konzert von Guns N' Roses überall beworben. Wobei Sänger und Rock-Ikone Axl Rose bereist vor zwei Jahren in der Stadt war – als Gastsänger von AC/AC. Und auch das Konzert-Intro ballert über die Festwiese – ein Panzer schießt von der Leinwand der Bühne Richtung Publikum. Das tut auch die wiedervereinigte, ehemals größte Rockband der Welt vom ersten bis zum letzten der über 30 Songs.

Zur Galerie Auf dem Konzert der Band GUNS N' Roses feierten 40.000 Fans auf der Festwiese an der Red Bull Arena in Leipzig. Viele der Besucher waren schon als Jugendliche Fans der US-amerikanische Hard-Rock-Band.

Die Band um die drei Gründungsmitglieder Axl Rose, Leadgitarrist Slash und Bassist Duff McKagan (die beiden Letztgenannten waren „zwischenzeitlich“ mal 20 Jahre nicht dabei) spannt dabei den Bogen von „Appetite for Destruction“ von 1987, dem immernoch erfolgreichsten Debütalbum aller Zeiten, bis zum „aktuellen“ Album „Chinese Democrazy“ (aus dem Jahr 2008!) und zurück: von „It's so easy“ und „Mr. Brownstone“ zu „Welcome in the Jungle“ und dem finalen „Paradise City“. Zwischendurch reiten Rose &co durch die turbulente Bandgeschichte und covern dabei für eine Band dieses Kalibers erstaunlich viele andere Gruppen.

Guns N´ Roses beschallen die halbe Stadt

Da wird der James-Bond-Song der braven Wings mit dem – zugegebenermaßen – so Lederjacken-Aufnäher- wie Tattoo-tauglichen Titel „Live and let die“ durch die Anlage gedrückt, da werden dem Publikum rotzig The Who, Soundgarden und Pink Floyd um die Ohren gehauen. Und natürlich wird auch mit Bob Dylan an Heaven's Door geknock-knock-knockt.

Für die ganz harten Hardrock-Fans öffneten die Tore übrigens schon 15 Uhr – wer wollte, konnte also fast den – Achtung, Wortspiel – Guns N' Sonnabend auf der Festwiese verbringen. Die beiden Vorbands Rival Sons aus Kalifornien und Tyler Bryant aus Texas hatten ab 17:30 Uhr den Staub aus der Anlage gepustet, bevor Guns N' Roses dann über drei Stunden die halbe Stadt beschallten. Wer nicht auf dem Konzert sein kann und zur Musik auch Bilder sehen möchte, kann der Band über die sozialen Medien folgen. Gun´s N Roses twittern über den Abend immer wieder Videos ihres Auftritts.

Benjamin Heine