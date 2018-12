Leipzig

Seit knapp 2500 Jahren hält sich der Antigone-Mythos nun schon auf den Bühnen und in den Bücherregalen. Zweieinhalbtausend Jahre! Natürlich weiß niemand mehr so recht, wer da mit wem wie verwandt ist und in welcher Reihenfolge alle sterben. Aber darum geht’s ja auch nicht.

Es geht ums Streben nach Macht und das Kleben daran, um die eigenen Überzeugungen und das aufrechte Einstehen dafür. Was ist Haltung und was nur Starrsinn? Ist die Menschlichkeit mächtiger als der mächtigste Tyrann? Wie blind kann man sein, und was sehen die Blinden (Sie wissen schon: Man sieht nur mit dem Herzen gut und so)? Kurz und gut: Antigone lebt.

Nicht überliefert ist hingegen, wie viele Menschen am Donnerstag nach Jahren mal wieder das gelbe Reclam-Heftchen aus dem Regal gezogen haben (und sich dabei fragten, wie es zwischen Rodenbachs „Totem Brügge“ und Thomas Manns „Tristan“ landen konnte), um sich auf Bodo Wartkes „Antigone“-Adaption im ausverkauften Schauspiel Leipzig vorzubereiten.

Antike Familiengeschichte in 140 Minuten

Der Klavierkabarettist mit der Mütze hat nach „König Ödipus“ mit „Antigone“ nun die zweite antike Tragödie für diejenigen aufbereitet, die im Werk von Sophokles, Seneca, Jean Anouilh oder Bertolt Brecht nicht ganz so sattelfest sind. Man braucht für seine Inszenierung auch keinen klaren Standpunkt in der Frage, ob Hölderlins oder Tiecks „Antigone“-Übertragung ins Deutsche die gelungenere ist (wenngleich es natürlich nie schadet).

Stattdessen sollte man damit leben können, dass der Minotaurus nicht mehr halb Mensch, halb Stier ist, weil es ihm gestern nicht so gut ging und er eine „Schaftablette“ genommen hat. Mä-hähä!

Erster Auftritt. Antigone, das selbstverständliche Gute in Person (leise und unaufgeregt: Melanie Haupt 1) will ihren Bruder (blind vor Neid: Bodo Wartke 1) begraben, ihre Schwester Ismene (wankelmütig: Bodo Wartke 2) will sie daran hindern, weil es das Gesetz vom König und Onkel und Schwiegervater in spe (diese antiken Familiengeschichten!) verbietet. Warum der Bruder tot ist, er nicht beerdigt werden darf und überhaupt: Das gilt es in den kommenden 140 Minuten darzulegen.

Einsames Orakel

Die beiden Erzähler (stets bebrillt: Melanie Haupt 2; die Hände nicht von den weißen und schwarzen Tasten lassend: Bodo Wartke 3) singen zunächst den Blues vom „Rise and Fall of König Ödipus“, also die Hinleitung zur eigentlichen Geschichte. Das offenbar einsame Orakel von Delphi (lasziv und mit Reclam-Heft: Melanie Haupt 3) oräkelt sich erstmals mit nacktem Bein, der Text fährt fort mit Reim auf Reim, „Karma“ auf „paar Mal“, „Bist du’s?“ auf „Good News“.

Der blinde Ex-König Ödipus (Sonnenbrille: Bodo Wartke 4) und der ebenfalls blinde Seher Teiresias (ebenfalls Sonnenbrille: Bodo Wartke 5) sind auf dem Weg ins Exil nach Athen. „Ob das Orakel ihnen helfi kann?“, fragt Erzählerin Melanie Haupt 2. Aber lassen wir die Nummerierung, das Prinzip dürfte klar sein: Wartke und Haupt wuppen die große Tragödie zu zweit.

Ein Flügel und ein Thron, dazu eine kleine Treppe, die mal hierhin, mal dahin geschoben wird. Mehr braucht es nicht. Brille auf, Brille ab, ein paar Schritte nach hier, ein paar nach da. Die ständigen Rollenwechsel stören den Fluss überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Als das mal wieder verschmähte Orakel von Delphi brüllt wie am Spieß, reicht ihm Wartke die Erzählerbrille, die wie ein Schnuller besänftigt. Das Orakel wird augenblicklich zur Erzählerin, die selbstvergessen kurz die Brille absetzt, um sie zu putzen – und sofort bricht wieder das brüllende Orakel aus Melanie Haupt heraus, die schnell die Brille wieder aufsetzt.

Volk vs. Mauer

Man spürt in diesen Momenten, dass Wartke, von dem Text und Musik stammen, und Haupt, die mit ihrer schauspielerischen Leistung zum Ausgleich in diesem Duo aufschließt, quietschvergnügt in den altgriechischen Ozean springen. Doch unter dem herrlichsten Blau in der Sonne ist jedes Meer tief und düster. Der Tod grinst von überall her, der Mensch versucht, ihn dabei noch zu überbieten.

Antigones Brüder sollen abwechselnd König sein, aber man weiß ja, wie das mit dem brüderlichen Teilen so ist. Der eine versammelt also eine Armee, um den anderen zu stürzen und dabei, nun ja, kleiner Kollateralschaden im Bruderzwist, die Heimatstadt Theben zu zerstören. Wie beide ihre Armeen mit denselben Worten auf die sinnlose Schlacht einschwören, wie die in der Stadt „Wir sind das Volk!“ und die draußen gleichzeitig „Die Mauer muss weg!“ schreien, das ist grandios entlarvend, bitterböse – und leider 2500 Jahre weg von der Antike.

In 428 Tagen sind Wartke und Haupt wieder mit „Antigone“ im Schauspiel Leipzig: am 16. Februar 2020

Von Benjamin Heine