ARD zieht positive Bilanz für 2017 und will Frauenquote im TV erhöhen

Leipzig. Läuft bei der ARD, würde es im Duktus der jungen Zielgruppe heißen. So zumindest das Fazit, das sich nach der Pressekonferenz am Mittwoch im Anschluss der jüngsten ARD-Hauptversammlung – der letzten unter Leitung von MDR-Intendantin Karola Wille – ziehen ließe.

Die Verantwortlichen jedenfalls wussten über das Geschäftsjahr 2017 nur Gutes berichten: Rekordquoten bei der Tagesschau (10,2 Millionen Zuschauer im Durchschnitt), diverse investigative Recherchen (Paradise Papers), erfolgreicher Start der Zuschauerdialog-Reihe „Sag’s mir ins Gesicht“. Außerdem: Der Start der ARD-Audiothek, der mit 1,9 Millionen Abrufen und 243 000 Downloads die Erwartungen bei weitem übertroffen hätte.

Besonderes Augenmerk lag auf der Digital-Offensive „funk“, im Oktober 2016 gestartet und ausschließlich auf Drittkanälen mit Inhalten für eine junge Zielgruppe („Von der ersten Liebe bis zum ersten Haus“, so Programmchef Florian Hager) vertreten. Das Resümee nach 14 Monaten funk-Betrieb: 4,5 Millionen Abonnenten auf allen zugehörigen YouTube-Kanälen und zahlreiche neue Angebote, die in den Startlöchern stehen – beispielsweise eine Serie, die ausschließlich mit dem Computerspiel „Minecraft“ produziert wurde.

Etwaigen Problemen möchte man bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten mit einem Reformprozess offensiv begegnen: Eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Nutzer, vor allem hinsichtlich der Ausspielwege (Stichwort: Internet); programmliche Vielfalt bewahren; Anpassung der Ermittlung des Finanzmittelbedarfs zugunsten einer erhöhten Planungssicherheit.

Und dann gibt es da noch den Elefant im Raum. Sein Name: Geschlechter-Diversität. Nachdem eine Studie der Universität Rostock, initiiert von Maria Furtwängler, Mitte des Jahres zum Ergebnis gekommen war, dass Frauen generell, ältere Frauen im Speziellen, im deutschen TV unterrepräsentiert sind, gelobt die ARD nun Besserung. „Unsere Programmverantwortlichen sind für das Thema sensibilisiert“, so Volker Herres, Programmdirektes des Ersten Deutschen Fernsehens. Im fiktionalen Bereich soll deshalb fortan eine „Check-Liste“ Bestandteil der Drehbuchentwicklung sein, der Anteil weiblicher Hauptfiguren in Filmen steigen, die Präsenz von Frauen vor der Kamera generell erhöht werden.

An der Spitze hingegen steht zum Jahresende wieder ein Geschlechterwechsel an: Dann übernimmt BR-Intendant Ulrich Wilhelm die ARD-Geschäftsführung.

Von Christian Neffe