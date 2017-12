Abgesagt: Lesung und Talk mit Elisabeth Lanz in der LVZ-Kuppel

"Wenn Engel lachen" am 15. Dezember 2017

Die Lesung mit der Theater- und Fernsehschauspielerin Elisabeth Lanz am Freitag, 15. Dezember 2017, 19 Uhr in der LVZ-Kuppel, muss leider abgesagt werden. Die Karten geben Sie bitte an der Verkaufsstelle zurück, wo Sie sie erworben haben.