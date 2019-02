Leipzig.

Sie haben eine dreijährige Konzertpause gemacht. Warum?

Sascha Vollmer: Wir hatten die Pause nötig, um Luft zu holen, die Leute aber auch. Du kannst nicht jedes Jahr in den großen Arenen auf der Matte stehen. Wir wollten eine kleine Rast einlegen, bevor die Gefahr bestand, dass wir den Leuten gehörig auf den Sack gehen.

Was haben Sie gemacht in der Zeit?

2017 waren wir Gastgeber bei „Sing meinen Song“, das ist logischerweise eine Menge Arbeit gewesen, vor allem die Vorbereitung. Ansonsten tatsächlich: Freizeit. Ich war zum ersten Mal seit zwölf Jahren im Sommerurlaub, vom ersten Ferientag bis zum letzten. Aber da wir unser Management selbst machen, kommen wir nie ganz raus. Irgendwas gibt es immer zu klären. Und die letzten Monate haben wir extrem hart an der neuen Platte gearbeitet.

Musikalisch wirken die neuen Lieder ein bisschen düsterer. War das Ihre Absicht?

Alec Völkel: Vielleicht sind sie einen Hauch schmutziger, rockiger, auch mal mit leichtem Punk-Einschlag. Insgesamt klingt die Platte nicht so sauber und konventionell. Auf manchen Nummern, wie „Little Help“ kommen Bläser zum Einsatz, was das Ganze ein wenig etro und schön soulig macht. „Good Deed“ ist ein klassischer Storytelling-Countrysong im Stile von Hank Williams und Townes van Zandt. Wir packen alles, was uns gefällt, in unseren musikalischen Stilmix rein.

Worum geht es in „Black Is Beautiful“?

Völkel: Schwarz ist die Farbe des Rock ’n’ Roll. Und das meiste in unserem Beruf ereignet sich nachts, im Dunkeln, wenn du losgelöster bist, freier, ohne den Alltagsdruck. Nachts schläft die Familie, es kommen keine Emails, und auf Tournee passiert nachts in jeder Hinsicht mehr als am Nachmittag.

Was steckt in der Single „AYO“?

Vollmer: „AYO“ hat eine deutlich männliche, maskuline Note. Wir finden, im Popmainstream geht es, auch thematisch, relativ leicht, seicht und brav zu. Wir mögen den Kontrast, als The BossHoss mal wieder ein bisschen mehr Eier reinzubringen.

Auch als Kontrast zu aktuellen gesellschaftlichen Debatten?

Völkel: Ach, wir sind auch Feministen. Aber Gleichberechtigung und die Geschlechtergleichbehandlung bedeutet nicht, dass man auf die eigenen Attribute verzichten soll. Sondern im Gegenteil. dass man stolz und respektvoll mit ihnen umgeht. Männer dürfen noch Männer sein, und Frauen dürfen Frauen sein – mit allen ihren Reizen und ihrer Schönheit.

Hier im Studio hängen überall erotische Poster mit nackten oder so-gut-wie-nackten Frauen.

Vollmer: Wir sind Fans von Frauen!

Völkel: Ich denke aber nicht, dass jemand den Eindruck gewinnen könnte, dass wir Sexisten sind. Wir verehren Frauen, nur stehen wir auch für das klassische Rollenbild und finden nichts Negatives daran.

Im Video zu „AYO“ steckt ihr in einer Schlägerei. Muss ein Mann sich ab und zu prügeln?

Vollmer: Auf keinen Fall. Mit Gewalt und Härte etwas durchzuboxen, das machen wir nur im Film. Wir wollten einen Kontrast setzen zu diesem „Beste Freunde“-Bild, das ja auch stimmt, und uns mal gehörig auf die Fresse hauen.

Da brechen sich also nicht 15 Jahre unterdrückte Aggressionen zwischen dem Schwaben Sascha und dem Berliner Alec Bahn?

Völkel: Nein, nein. Wir haben uns immer noch echt gern und sind seit ewigen Zeiten beste Freunde.

Ist Politik ein Thema für Sie?

Völkel: Absolut. Im Stück „In Your Face“ greifen wir auf, was gerade passiert. Die Grundstimmung fühlt sich merkwürdig an. In in vielen Teilen der Welt sind oder kommen gerade sehr Ich-fixierte, rückwärtsgerichtete und nationalistische Regierungen an die Macht, die nicht unserem Weltbild entsprechen. Wir denken, eine offene Gesellschaft bringt einem Land und einem Volk mehr als Abschottung.

Vollmer: Trotzdem wollen wir nicht mit erhobenem Zeigefinger in der Wunde bohren, das würde man uns vielleicht auch nicht abnehmen. Wir zeigen eher den positiven Aspekt, dass jeder einzelne ein Superheld sein kann. Und wenn alle zusammen Superhelden sind, dann erreichen sie gemeinsam viel Gutes.

Wie wichtig ist Berlin für Sie?

Vollmer: Sehr wichtig. Hier haben wir alles auf die Beine gestellt und unser Leben komplett neu geordnet. Unsere Kinder sind hier geboren. Berlin ist immer noch eine der geilsten Städte der Welt.

Sie waren Juroren in der Casting-Show „The Voice Of Germany“, 2019 bei „ The Voice Kids“ dabei, aktuell sitzen Sie in der Jury von „The Voice Seniors“. Ist es mit Mitte 40 schon soweit?

Völkel: Wir waren fünf Jahre raus aus dem „The Voice“-Kosmos und hatten wieder Bock. Wir finden, das ist ein geiles, spannendes Format. Auch gesellschaftlich ist es wichtig, nicht immer nur junge Menschen zu zeigen, sondern eben auch ältere.

Was ist das Mindestalter der Teilnehmer?

Vollmer: 60. So alt, wie wir in weniger als 15 Jahren auch sind. Manche der Kandidaten sind über 80 und wirken strahlend jung. Ein Rentnerprogramm ist das aber nicht. Da schaut die ganze Familie mit.

Ist Fernsehen Ihr zweites Standbein geworden?

Völkel: Nee, das nicht. Wir nutzen das Fernsehen als Plattform, um unsere Musik in die Wohnzimmer zu tragen. Wichtig ist, dass alle Shows, die wir machen, immer mit unserem Kerngeschäft, der Musik, zu tun haben. Das Fernsehen bietet uns einfach eine gute Möglichkeit, The BossHoss den Leuten über unsere Persönlichkeit näherzubringen.

Sie sind unter anderem mit Motörhead getourt. Was haben Sie von Lemmy Kilmister gelernt?

Vollmer: Dass Rock ’n’ Roll keine Frage des Alters, sondern eine Frage der Lebenseinstellung ist. Wir selbst sind auch nicht mehr die Jüngsten, aber wir fühlen uns frisch und in voller Blüte. Unsere Karriere ging erst mit 30 los, man wird heute sowieso langsamer alt. Warum sollte mit 50 oder 60 Jahren Schluss sein?

