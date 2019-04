Leipzig

Kreisverkehr auf dem Friedhof der Träume – und das in einer „Nacht ohne Sterne“: 2017 erlebte das Stück des österreichischen Autors Bernhard Studlar seine Uraufführung am slowakischen Nationaltheater Bratislava. Jetzt zog das Schauspiel Leipzig mit der deutschen Erstaufführung nach. Am Samstag hatte „Nacht ohne Sterne“ unter der Regie Gordon Kämmerers Premiere in der ausverkauften Diskothek.

In der wabert schon beim Betreten dichter Nebel. Der indes nicht der Grund ist, warum hier das Personal des Stückes recht atemlos durch die Nacht stakt. Röchelt in dieser doch einmal mehr ein echtes Klischeekonglomerat von Mittelstands-Existenzen am Galgenstrick des Seins. Was leider jenes Salbadern nicht verhindert, das dann für 70 Minuten die Handlung wie auch ihre Figuren von Nullpunkt zu Nullpunkt schiebt.

Dialogischer Staffellauf

Gleich Aufziehpuppen, in stilisierten mechanischen Bewegungen, immer schön im Kreis um die Drehbühne herum, die sich ihrerseits durch eine Handlung dreht, für deren „kompositorisches Vorbild“ (Programmtext) tatsächlich Arthur Schnitzlers „Reigen“ bemüht wird. Und das, weil eben auch „Nacht ohne Sterne“ wie ein dialogischer Staffellauf konstruiert ist, in dem die Figuren lose motivisch verknüpft wieder zum Ausgangspunkt der Handlung zurückgeführt werden.

Eine gestresste Mutter holt ihr Kind zu spät von der gestressten Kindergärtnerin ab, streitet danach mit dem gestressten Kindsvater, der bei einem Kredithai Schulden hat, weshalb der Kindsvater wenig später den Kredithai niedersticht. Was eine ebenfalls schon wieder ziemlich gestresste Ärztin ins Spiel bringt, der unter anderem noch als einzig Nichtgestresste der Tod und die Freiheitsstatue nachfolgen. Bis irgendwann nach einer sternenglanzlosen Handlungsnacht am nächsten Morgen eine gestresste Mutter mit der Kindergärtnerin…

Bernhard Studlar, Jahrgang 1972, hat Theaterwissenschaft, Philosophie, Germanistik und szenisches Schreiben studiert. Und dabei offensichtlich auch gelernt, wie man bei einem Text, der 70 Minuten tragen soll, ein gutes Viertel mit jenem beherzten „Ficken-verfickte-Scheiße“-Vokabular rumbekommt, welches ja vorrangig beherzte Theaterwissenschafts-, Philosophie-, Germanistik-, und Szenisches-Schreiben-Studenten hartnäckig für voll authentisch halten.

„Deutsche Mittelklasse brennt am besten!“

Was sich aber, folgt man Studlars Aussagen im Programmheft, schlicht jenen „Beobachtungen aus dem Alltag“ schulde, die bei ihm dann wiederum jene „Phantasien“ freisetzten, mit denen „die Sprache des Alltags auf der Bühne zu einer Sprache der Literatur wird.“ Die klingt hier des Weiteren etwa so: „Die Welt ist im Arsch. Die Welt ist echt im Arsch.“ – „Und wir? Sind wir auch im Arsch?“ Oder, um ein zweites Beispiel mit Blick auf die latenten Unruhen und Demonstrationen zu bemühen, die gleich einem Menetekel im unsichtbaren Hintergrund der Handlung grummeln: Zum Autoabfackeln, ist da zu hören, reicht es, Kohlenanzünder auf die Reifen zu legen. Woraufhin prompt ein erheiterndes „Deutsche Mittelklasse brennt am besten!“ als sauerstoffarmes Pointen-Flämmchen aufglimmt.

Dergestalt literarisch kreiselt der Text, den Gordon Kämmerer als mechanisches Aufziehpuppen-Aufsage-Theater inszeniert. Soll heißen: zu spielen hat das zehnköpfige Schauspielerensemble nicht wirklich was; es reicht in diesem Fall einfach mal etwas prätentiös zu sein, gelegentlich hysterische Anfälle zu imitieren und ansonsten stilisiert akkurat im Takt seine Runden zu drehen.

In und um einen transparenten Kubus herum, in dem eine plastikverhüllte Freiheitsstatue steht. Umwandelt von Gestalten, die wie Gespenster auf jenem „Friedhof der Träume“ aufscheinen, den der Text an einer (seiner poetisch gelungeneren) Stellen streift. Nur leider ohne ihn dann wirklich zu betreten, das heißt, ihn auch sprachlich heraufzubeschwören.

Kredithai in todbleichem Weiß

Immerhin unternimmt die Inszenierung den Versuch in ihrer visuellen Anmutung (Bühne: Gordon Kämmerer, Kostüme: Josa Marx). Mutter und Tagesmutter sind schwarz gehüllt und geschminkt, erscheinen mit hoher Spitzhaube samt Schleier wie faszinierende Zerrspiegelungen der unerwünschten 13. Fee. In todbleichem Weiß zeigt sich der Kredithai als von Anfang an jenem Gevatter zugesprochen, der ihn dann auch bald holen kommt. Nicht der einzige, dem sich der Tod – übrigens ein recht launiger Kerl mit Kegelhut und Kegelarmen – in dieser Nacht zu widmen hat.

Lebenszugewandter ist nur die Freiheitsstatue, die sich als freundlicher alter Herr entpuppt und per Videoeinspielung den „Dreiklang des guten Lebens“ predigt, nämlich „Schwimmen, verlieben, Haltung zeigen.“ Eine hübsche Stelle, ob der man der Inszenierung mit etwas Wohlwollen glatt die Selbstparodie unterstellen könnte – nur weiß man auf die Schnelle nicht so genau, woher man dann das Wohlwollen nehmen soll.

Ein Problem, das auch Arthur Schnitzler schon kannte: „In jeder Epoche bildet sich eine literarische Manier heraus, mit der auch die geringeren Talente mehr oder weniger zu wirtschaften verstehen und die den Stil dieser Epoche unfreiwillig parodiert.“ In „Nacht ohne Sterne“ lässt sich hören und sehen, was er gemeint haben könnte.

Kommende Termine in der Schauspiel-Diskothek (Bosestraße 1): 27.4., 20 Uhr; 2.5., 20 Uhr; Karten: 0341 1268168

Von Steffen Georgi