Der Kaiser von China lässt die Nachtigall in seinen Palast bringen – doch im Käfig will sie nicht singen. Hans Christian Andersens parabelhaftes Märchen über die Freiheit wurde am Schauspiel Leipzig in der Regie von Stephan Beer uraufgeführt. Als Märchen für die ganze Familie mit Sopranistin Lisa Ströckens als Nachtigall.