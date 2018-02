Andris Nelsons dirigiert Großes Concert als 21. Gewandhauskapellmeister

Leipzig hat wieder einen Gewandhauskapellmeister. Gestern wurde Andris Nelsons (39) feierlich ins Amt eingeführt. Damit steht in Leipzig ein Dirigent am Pult, der bei den führenden Orchestern und Fans in aller Welt beliebt ist. Und der sich gern um die Moderne kümmert – wie beim Großes Concert zu erleben war.