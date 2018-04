Leipzig

Es ist nur ein Auftakt, der erste Ton von Brahms’ letzter Sinfonie. Eine Viertelnote, ein h, das erste und zweite Geigen oktaviert sich teilen. Erstaunlich, was Andris Nelsons damit anstellt: Er dehnt ihn, als spanne er eine Feder vor, die dieses sinfonische Uhrwerk in Schwung bringt. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nichts interessiert den Gewandhauskapellmeister in den Großen Concerten dieser Woche weniger als Mechanik. Er setzt ganz auf Farbe, auf Linie, auf den schönen Moment. Und dem lässt er sehr, sehr viel Zeit.

Mit 47 Minuten dauert Brahms’ Vierte bei Nelsons rund zehn Minuten länger als bei seinem Vorgänger Riccardo Chailly. Das Publikum im vollen Saal bekommt also rund ein Viertel mehr Musik fürs Geld. Aber musikalisches Tempo ist nicht nur eine Frage der Geschwindigkeit, und so sind die Unterschiede noch dramatischer, als der schon gewaltige Unterschied der Dauer ahnen lässt.

„Allegro ma non troppo“ schrieb Brahms über den ersten Satz: Schnell, aber nicht zu sehr. Bei Nelsons wird daraus: Nicht schnell, das aber sehr. Was er noch dadurch betont, das er fortwährend den Vorwärtsdrang hemmt, hier mit einem Lüpfen des Gaspedals, dort mit der Motorbremse, hin und wieder steigt er auch beherzt in die Eisen. Etwa am Übergang zur Durchführung, wo er den Auftakt wieder dehnt wie zu Beginn.

Doch was heißt in dieser Sinfonie schon Durchführung? Praktisch sofort übergibt Brahms das Material der Entwicklung und Verarbeitung, was sich indes nur im Fluss sinnlich vermitteln lässt. Bei Nelsons dagegen zerfallen die Sätze und kommen immer wieder zum Stillstand. Besonders dramatisch im Finale, wo wenig bleibt von der kunstvollen Konstruktion, die Sonatenhauptsatz und Passacaglia unter ein gemeinsames Dach zwingt.

Dramatisch – das ist ein gutes Stichwort in diesem Zusammenhang. Denn an die Stelle der Architektur tritt eine Dramatik, deren emotionalem Sog auf der Habenseite schwer zu entkommen ist. Auch wenn dieser Brahms meist mehr nach Bruckner klingt oder Tschaikowski. Nelsons’ zelebrative Freude an der schönen Stelle gibt dem Gewandhausorchester tatsächlich Gelegenheit, deren viele zu entwickeln. Das Holz mischt verzückende Ocker-Töne, steuert solistisch an allen Ecken und Enden überirdisch Schönes bei. Warm und satt tönen die Hörner, während das Blech am anderen Ende ein wenig ungepflegt auftritt. Die Streicher um Konzertmeister Andreas Buschatz glühen in tieferen Lagen, funkeln im ewigen Schnee, machen Brahms’ herrliche Mittelstimmen zu sinnlichen Großereignissen. Sie klappern allerdings, das ist die Kehrseite der Medaille und Folge des momentweise unberechenbaren Metrums, auch immer wieder vernehmlich.

Mit Zeitgenössischem an und für sich fremdelt der Leipziger an und für sich. Das hat fatale Folgen für dieses Konzert, in dem Neues die Hauptrolle spielt. Weil nämlich, würde Nelsons Wolfgang Rihms „Nähe fern“ am Ende spielen, mutmaßlich viele zuvor dem Saal verließen. Doch genau da gehörte er hin, dieser grandiose Viertelstünder, ans Ende der Vierten, auf die er sich bezieht. So steht er am Beginn des Konzerts auf verlorenem Posten, weil die Bezüge zu Brahms kaum nachvollziehbar werden, wenn der nicht im Ohr ist. Bei Brahms allerdings wäre es auch hinterher nicht ganz leicht.

Wie auch immer: Rihm zitiert nicht. Jedenfalls keine Melodien, keine Themen, selten nur rhythmische Modelle. Er lässt seine Musik strukturell aus Brahms heraus sich entwickeln und sich von ihm entfernen. Zellen, Farben, Entwicklungs-Mechanismen, Texturen hebt er behutsam aus der Vierten hinaus, um sie zu etwas Neuem zu formen, das den sinfonischen Gestus weiterträgt in unerhörte Klänge. Und für die erweisen Nelsons und das Gewandhausorchester sich als beredte Anwälte. Weil die Musiker die Energie, die Nelsons in den Klangkörper hineinpumpt, in philharmonische Wonnen übersetzen, in satte Farben, in eine kraftvolle Schönheit, die aus fremden Welten zurückleuchtet.

Das ist nicht anders beim Trauermarsch für Klavier und Orchester des diesjährigen Gewandhauskomponisten Jörg Widmann (Jahrgang 1973). Auch er bezieht sich auf musikalische Tradition, zielt aber eine Generation weiter als sein Lehrer Rihm: Aus dem Trauermarsch raunt klagend Mahlers Fünfte heraus. Und auch hier zielt Zitieren nicht auf das wohlige Gefühl des Wiedererkennens, sondern spiegelt eine ästhetische Haltung wider. Wie Rihms Brahms-Konsequenz ist auch dieser Mahler-Reflex zutiefst romantisch. Nicht, was die Wahl der Mittel anbelangt, die sind in allen Parametern zeitweilig durchaus avanciert, sondern weil hier Musik als Sprachrohr des Unaussprechlichen fungiert.

Die Fäden dieser elektrisierend dichten knappen halben Stunde – es ist das bisher beste der vielen Werke aus Widmanns Feder, die in dieser Saison auf dem Spielplan stehen – laufen zusammen bei Yefim Bronfmann am Klavier, der 2014 auch die Uraufführung in der Berliner Philharmonie spielte. Er wirft mit seinem so virtuosen wie subtilen Spiel die Steine ins Wasser, bringt die Wellenkreise in Bewegung, die das Orchester um den Mahler-Zellkern zieht. Ungeheuer dichte, aus der kleinen Sekunde gezeugte, sprechende Musik schrieb Widmann da. Eine Musik, die beinahe dazu führen könnte, sich an die Trauer und den Schmerz, die gellende Dissonanz im Allgemeinen, die kleine Sekunde im Speziellen zu gewöhnen – führte nicht eine Insel lichter Zärtlichkeit bitter vor Ohren, was der Tod uns nimmt.

Nein, auch vor dieser Moderne muss niemand Angst haben, der bereit ist zuzuhören. Die Leipziger sind es. Der Applaus fällt, wie zuvor bei Rihm und danach bei Brahms, erheblich aus, und Bronfman bedankt sich mit Schumanns Arabeske – wunderbar klar und poetisch gespielt ist auch dies ein Gruß aus einer besseren Welt.

Der MDR hat mitgeschnitten und sendet am 27. April ab 20.05 Uhr im Programm von MDR Kultur.

Von Peter Korfmacher