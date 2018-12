Leipzig

Es ist schon eine verdammt eindrucksvolle Tradition: Heute vor 100 Jahren gab es in Leipzig die erste Neunte Ludwig van Beethovens am letzten Tag des Jahres – im Rahmen einer Friedens- und Freiheitsfeier im Albert-Saal des Krystallpalasts. Es dirigierte der Gewandhauskapellmeister Arthur Nikisch, und Veranstalter war das Allgemeine Arbeiter-Bildungs-Institut. Es dauerte zwar noch eine Weile, bis dieses Spektakel in eine jährliche Tradition im Gewandhaus und mit dem Gewandhausorchester münden sollte. Aber die emotionale, die humanistische, die visionäre Flughöhe dieses Konzerts zum Jahreswechsel im noch jungen Frieden nach den Gräueln des Ersten Weltkriegs, sie bestimmen die Stoßrichtung bis heute.

Derzeit sogar wieder etwas mehr als in den Jahren der Gewandhauskapellmeister Herbert Blomstedt und Riccardo Chailly, die Beethovens letzte Sinfonie eher bei Beethoven anknüpfen ließen, als an dem, was das Bildungsbürgerpathos bei Schiller zu finden hoffte. Andris Nelsons dagegen, seit Februar im Amt, nähert sich dieser mystisch überhöhten Sinfonie mit dem großen Besteck: Während Blomstedt eine Welt aus Tusche erschuf und Chailly einen Kosmos mit dem Silberstift gravierte, schält Nelsons das Werk mit gewaltigen Hammerschlägen aus dem vollen Marmorblock heraus – als Monumentalkunst, die aus einer gewissen Entfernung besser wirkt als aus direkter Nähe.

Dass dabei die Tempi nichts mit denen zu tun haben, die Beethoven in seine Partitur schrieb, liegt in der Natur der Sache. Und es passt kaum zu Nelsons im Zuge seiner Amtsübernahme oft wiederholtem Versprechen, er sehe sich als Diener, „den Komponisten dagegen als Diktator“. Schwamm drüber. Denn erstens ist er mit solchen Widersprüchen nicht allein, zweitens bekommt der geneigte Konzertbesucher gut zehn Minuten mehr Musik fürs viele Geld. Und, wichtiger noch, drittens: Manches an dieser Neunten überzeugt auch jenseits philologischer Bedenkenträgereien.

Der dritte Satz beispielsweise, das himmlische Adagio molto e cantabile nebst Andante moderato, diese unerreichten, magischen Doppelvariationen, profitieren auf weiten Strecken durchaus von Nelsons spontanem Zugriff. Von seiner einzigartigen Begabung, Klang zu formen, zu gestalten, zu modellieren, in Bewegung zu übertragen. Immer wieder trägt er Mittelstimmen nach vorn, lässt er den Fluss dieses zweitbesten aller langsamen Sinfonie-Sätze Beethovens in betörende Herrlichkeiten münden. Und immer wieder verblüfft er mit bemerkenswert logischen gestalterischen Ideen.

Wie er beispielsweise die tiefen Legato-Streicher am ersten Übergang zwischen beiden Themenkomplexen als Doppelpunkt vor den zweiten platziert, wie er bald darauf die Pizziccati als architektonisches Echo instrumentalisiert, wie er fortwährend neue Linien in den Vordergrund streichelt, Unerhörtes zärtlich in den Ring schubst, das gewinnt diesem so oft bereits gehörten Satz immer wieder neue Facetten ab. Nicht mutwillig, nicht gewollt, sondern in natürlicher selbst sich zeugender Schönheit.

Auch das Finale profitiert auf weiten Strecken von Nelsons ästhetischem Zugriff. „Seid umschlungen, Millionen,“ etwa, kann man durchaus subtiler singen lassen als zum Jahreswechsel 2018/19. Aber die militärische Übergriffigkeit, die Nelsons den vereinigten Chören von Gewandhaus und MDR abverlangt, hat zum 100. Geburtstag durchaus ihre Meriten: Gerade nach dem Schlachten des Ersten Weltkriegs konnte es wohl nicht schaden, diese Vision als militärischen Befehl vorzutragen. Das ist nicht unbedingt schön – aber mindestens entwaffnend in seiner weltumarmenden Kraft. Selbst im Scherzo geht Nelsons aus dem Moment gezeugter Ansatz auf: Der Legato-Zauber, den die Streicher da entwickeln, ist so subtil, sinnlichen sensibel selten nut zu hören.

Auf der Gegenseite stehen über alle vier Sätze Ungereimtheiten im Zusammenspiel, die seit Jahren überwunden schienen . Das beginnt mit dem allerersten Einsatz, der schon auf eine Art klappert, die einem Weltklasse-Orchester nicht passieren dürfte. Und das endet noch nicht mit in den Passagen des Finales, in denen selbst der nicht als Speerspitze aufführungspraktischer Finesse geltende Klaus Florian Vogt ziemlich vergeblich versucht, den Gewandhauskapellmeister wenigstens ein wenig zu beschleunigen.

Überhaupt ist das mit der Beschleunigung ein Grundproblem dieser Neunten. Vor allem im Kopfsatz, der eben nicht nur aus Versehen vorn steht, sondern die Weichen stellt für diese in jeder Beziehung aus dem zeitgenössischen Rahmen fallende Sinfonie. Aber nach dem verklapperten Beginn findet Nelsons im Kopfsatz, obschon er sich sehr, sehr viel Zeit lässt, keinen überzeugenden Zugang mehr zu dieser Selbsterschaffung eines sinfonischen Universums. Und damit tritt sich gerade die pathetische Pose immer wieder selbst die Beine weg.

Im Finale, auf das alle hier länger warten als gewohnt, ist der Befund nicht anders. Der Weg führt vorbei an grandiosen Stellen von welthaltiger Schönheit: Was Kontrabässe und Celli mit dem Beginn der Schiller-Themas anstellen, wie das Fagott danach sich ins Spiel bringt, das ist so schlicht, so schön, so erhaben auch auf Konserve nicht oft zu hören. Andererseits tritt der Satz immer wieder auf der Stelle. Im tenoralen Militärmarsch beispielsweise, der dem Solotenor Vogt das Leben noch schwerer macht als dessen Organ dem Hörer.

Überhaupt sind die Solisten 100 Jahre nach der ersten Silvester-Neunten in Leipzig kein Quell der Freude. Luca Pisaroni ist ein Weltklasse-Bariton, sucht aber mit den ersten Tönen bereits sein Heil in purer Kraft. Violeta Urmana führt einen beeindruckenden Mezzo, Lucy Crowe einen etwas engen Sopran und Klaus Florian Vogt den bekannten Natur-Tenor, den man entweder mag, oder eben nicht. Zusammen allerdings sind die vier kein Solisten-Quartett, sondern frei flottierende Einzelkämpfer und Selbstdarsteller. Und die Frage, warum Nelsons sie nicht häufiger einfängt und seinem eigenen Gestaltungswillen unterwirft, stellt sich schon ziemlich dringlich.

Das Vokalkombinat aus MDR- und Gewandhauschören zeigt derweil wie’s geht. Die Text-Artikulation ist (anders als bei den Solisten) vorbildlich, die Transparenz bemerkenswert, die Homogenität betörend. Und selbst die Bedeutsamkeits-Exzesse, die Nelsons im Fortissimo auf der Zielgeraden aus Chor und Orchester herausprügelt, führen diese Klangkörper nicht an ihre Grenzen.

So bleibt am Ende eine Neunte, die an der Überwältigungs-Front alle Register zieht. Dass ästhetisch und philologisch Fragen offen bleiben, mag zum 100. Geburtstag der Silvester-Neunten nebensächlich erscheinen. Aber in der Stadt des ersten Beethoven-Zyklus überhaupt, ist das alles, stehende Ovationen hin wie her, wohl doch zu wenig.

Die Neunte wird heute (20 Uhr) und morgen (17 Uhr) wiederholt. beide Konzerte sind ausverkauft. Die Silvester-Aufführung überträgt MDR live im Fernsehen und auf MDR Kultur im Radio, überdies wird das Konzert auf den Leipziger Marktplatz übertragen.

Von Peter Korfmacher