Leipzig

Am Ende ist es Sam Carter selbst, der die Tür zum naheliegenden Vergleich aufstößt: Vor knapp drei Jahren, erinnert der Frontmann der Architects, habe man bereits im Haus Auensee gastieren dürfen, damals noch im Vorprogramm der Genre-Kollegen von Parkway Drive. Exakt eine Woche, nachdem die Australier in der Arena ein sprichwörtliches Metalcore-Feuerwerk gezündet haben, stehen nun die fünf Engländer aus Brighton als letzte Band des Abends unter dem Rundbogen in Wahren – und beweisen eindrücklich, dass sie diesem Status inzwischen mehr als gerecht werden.

Krachende Katharsis

Eine Entwicklung, die so nicht unbedingt absehbar war. Nur wenige Monate nach dem 2016er-Gastspiel verstarb Gitarrist und Hauptsongwriter Tom Searle gerade einmal 28-jährig an Krebs. Statt aufzustecken wuchs das – mit Neu-Gitarrist Adam Christianson verstärkte – Quintett noch enger zusammen und wuchtete kurz vor Jahresfrist 2018 mit „ Holy Hell“ ein Album in die Regale, das sich als geradezu kathartisches Werk entpuppte.

Kein Wunder also, dass der achte Studiooutput auch beim Leipzig-Gastspiel eine tragende Rolle einnimmt. Vom eröffnenden „Death Is Not Defeat“ bis zum den Abend beschließenden „Doomsday“ finden zahlreiche Stücke Eingang ins Set. Dazwischen spannt sich der Bogen durch die gesamte Bandgeschichte, wird Wutausbrüchen wie „Gravedigger“ oder „Nihilist“ ebenso viel Raum eingeräumt wie den filigranen Melodiebögen in „Naysayer“ oder „Hereafter“.

Moshen oder staunen? Beides!

Untermalt wird der akustische Sturm bandtypisch von einer ausgefeilten Licht-Show, die mal mit hektisch flackernden Stroboskop-Blitzen, mal mit raumfüllenden Strahlen, hinter denen die Band oft sogar komplett verschwindet, für Staunen sorgt. Selbstverständlich darf auch – ganz dem guten Genre-Ton entsprechend – die ein oder andere gezielt eingesetzte Flammensäule nicht fehlen. Nicht wenige Besucher im äußerst kuschelig gefüllten Innenraum hadern da mit sich selbst: Im Moshpit die aufgestaute Energie entladen oder einfach entrückt lauschen und mit verzücktem Grinsen dem Geschehen folgen? Bedient werden am Samstagabend definitiv beide Seiten.

Bereit für höhere Weihen

So stellt sich am Ende dann wieder die Frage nach dem eingangs aufgeworfenen Vergleich. Wo Parkway Drive die Massen mit bombastischer Show und eingängigen Melodien äußerst souverän in Bewegung bringen, packen die Architects das musikalische Skalpell aus, legen auf den vertrackten Rhythmus-Teppich mal brachial hämmernde Riffgewalt, mal sanfte Melodien, bleiben dabei jedoch trotz aller technischen Brillanz stets songdienlich. Statt sich in Rockstarposen zu verlieren, steht einzig die Musik im Vordergrund. Die Fans jedenfalls danken es der Band, klatschen, schreien, singen und schicken zig Crowdsurfer durchs Rund.

Wohin die Reise des Fünfers nun führen wird? Nimmt man die bisherige Entwicklung als Maßstab, könnte man sich beim nächsten Besuch in der Messestadt in der Arena wieder sehen. Dann ginge zwar ein wenig der Charme, das Unmittelbare eines Club-Gigs verloren. Zu gönnen wäre es den Herren indes allemal. Die Türen zu noch höheren Weihen sind seit Samstag jedenfalls ein großes Stück weiter aufgestoßen.

Von Bastian Fischer