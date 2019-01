Leipzig,

Das Holz fliegt in vorgeschriebener Präzision von Hand zu Hand. Holz, gezimmert zu Särgen. „Heute bestellt, morgen ein Held“, heißt der Slogan der Tischlerei, die einst Möbel produzierte und nun ihren aufgezwungenen Beitrag leistet im arbeitsteiligen Wahnsinn auf dem Weg zum „Endsieg“ der Nationalsozialisten. Särge braucht das Land. Und davon immer mehr. Auf der Bühne des Schauspiels Leipzig steigert sich der straffe Arbeitstakt, der Rhythmus dieser theatralen, fließbandartigen Choreografie. Jeder Mensch nichts als ein Rädchen in der teuflischen Mechanik. Und jeder bleibt allein mit der Frage, ob er sich dreht im vom Regime bestimmten Tempo – oder zu stocken beginnt mit allen Konsequenzen, die es nach sich zieht. Um diese Frage geht es in der Inszenierung „Jeder stirbt für sich allein / Die Leipziger Meuten“, die am Freitagabend im Schauspiel Leipzig Premiere feierte.

Als der einzige Sohn Robert fällt, wählen die Eltern Anna und Otto Quangel, Werkmeister der Tischlerei, den Weg in den Widerstand. Eine Tat, um den Schmerz zu bezähmen. Ihre handgeschriebenen Karten verteilen sie in der Stadt. Wirkungslose Tropfen auf dem kochenden Kriegsstahl. Hans Fallada hat in seinem Roman „Jeder stirbt für sich allein“ um seine beiden Protagonisten ein luzides und erschreckendes Berliner Sozial-Panorama gestrickt, das zeigt, wie der Faschismus seine Krakenarme in den letzten Winkel vermeintlicher Privatheit streckt. Regisseur Armin Petras folgt Fallada, entschlackt freilich für die Bühnenadaption das Handlungsgeflecht, streicht Nebenfiguren, strafft die Chronologie und verändert behutsam Handlungsstränge. Im Gegenzug webt er Leipziger Stadtgeschichte ein, lässt basierend auf den Erkenntnissen des Historikers Sascha Lange die Leipziger Meuten den Abend aufwirbeln. Jene selbst organisierten Jugendgruppen, die sich einer Vereinnahmung durch die Hitlerjugend widersetzten. Gespielt von Studenten der Leipziger Schauspiel-Schule, oft dynamisch choreografiert in der körperlichen Auseinandersetzung mit der HJ. Was Falladas Gesellschaftsbild eine Facette hinzufügt: Die ungestüme Kraft der Jugend, gespeist nicht zuletzt von Naivität, die sich die möglichen Folgen des Handelns nicht vor Augen führt.

Obgleich die Faschisten ihr „Heil Hitler“ brüllen wie Julian Kluge als HJ-Führer Baldur Barkhausen, der an einen vibrierenden Bluthund erinnert, und reale Meutennamen genannten werden – Petras legt seine Inszenierung nicht als Historien-Spiel an. Die von den Meuten traktierten Plakate an der Hauswand verkünden modernisierte Parolen wie „Think national“ und arbeiten mit erfundener Symbolik. Das Haus selbst (Bühne: Susanne Schuboth), dreistöckig auf die Drehbühne montiert, erinnert an schnell hochgezogene Betonbauten, Nachkriegswohnkästen, ein Jederort zu Jederzeit.

Der Wohnstapel ist geschickt gewählt, um einzutauchen in die Welt des alltäglichen Verrats, der Heimlichkeiten, der Angst. Vorhänge werden zugezogen, Getuschel am Fenster, große Ohren hinter der Mauerecke. Aus dem Fenster stürzt sich die alte Jüdin Rosenthal, wunderbar verwirrt und verhuscht gespielt von Bettina Schmidt, nach dem Dialog mit dem alten Fromm. Berndt Stübner verkörpert überzeugend den distinguierten Kammergerichtsrat, die ruhige Hand, der kühle Kopf in der flatterhaften Aufgeregtheit. Am Küchentisch schmieden Anna und Otto Quangel ihre Pläne, von Julischka Eichel und Wenzel Banneyer sehr gut interpretiert, changierend zwischen Aufgewühltheit, Schmerz und dem Trost, der in der geplanten Tat liegt.

Überhaupt das Spiel Eichels, Gast in der Produktion, unter Petras’ Intendanzen zuletzt in Stuttgart und zuvor am Gorki in Berlin engagiert, gehört zu den Glanzpunkten der Inszenierung. Unter dem tapferen Lächeln tobt der nagende Schmerz. Unermüdlich bastelt sie am Radio des gefallenen Sohnes. Ihr Gesicht oft in Großaufnahme: Live-Video dreht die Wohnungen auf links, das vermeintlich Private flirrt als Projektion längst über die Hausfassade. Was zugleich als Referenz auf die Gegenwart aufleuchtet, wenn der Spion in der eigenen Bildschirmkamera zu sitzen droht. Geradezu paradiesische Zustände für jene, die heute nach autoritärer Macht streben.

Obergruppenführer Heitler ( Andreas Keller) muss noch den mühsamen Weg gehen: An seinen Händen klebt (Theater-)Blut. Keller gibt den SS-Mann beeindruckend vielseitig und ganz im Sinne der Inszenierung eben nicht als Abziehbild des Bösen. Eine Facette, die Keller mit seiner physischen Wucht und schneidiger Stimme beeindruckend ausspielt. Aber dann sitzt er auf einmal hinter einer Mauer, der Arm baumelt lässig wie aus dem Autofenster, in der Hand symbolhaft das Beil, zugleich spricht er, mit dem Telefon in der anderen Hand, fast zärtlich mit seiner Frau. Oha, doch ein Mensch?

Die Inszenierung lässt dem Reflex, die NS-Zeit als Singularität und geboren aus individueller Bosheit abzutun, keine Chance. Sie zeigt Mechanismen auf, die plötzlich greifen, wenn Macht die Kontrolle abhanden kommt. Was kleine Nebenfiguren wie Milek am besten auf den Punkt bringen. Personen, die keine Rolle im Apparat finden, ihre Dienste als Spitzel aber bereitwillig anbieten. Mitläufer, noch nicht mal notwendigerweise aus politischem Bewusstsein, und das Schmieröl im Getriebe der Macht. Milek vervielfältigt sich nach getaner Denunziation auf der Bühne, um als Stummfilm-Zitat im Zombie-Gang als zigfacher Schatten seiner selbst über die Bühne zu wandeln. Überall Mileks, jederzeit bereit.

Eine feine, vielsagende Regie-Idee. Die Inszenierung erlaubt sich so immer wieder die Handlung aufzubrechen, mal mit fast tänzerisch leicht wirkenden Kampf-Choreografien, mal mit Ironie und Kalauern. Manchmal ein Gewinn für Spielfluss und Erkenntnis wie bei Milek, manchmal nur eine ablenkende Volte, ein Bild zu viel im ohnehin über dreistündigen Abend. Und: Die Intensität des Schreckens, die Falladas Lektüre birgt, weicht dabei auf, eingetauscht an mancher Stelle gegen Gefälligkeit.

Dennoch findet die Inszenierung immer wieder zurück in ihren Sog, was an starken Schauspielern liegt und der latenten Unentrinnbarkeit, die alles durchdringt, nach jedem greift. Es geht, wie es Konstantin Wecker in seinem Lied „Die Weiße Rose“ gedichtet hat, um das Tun, nicht um das Siegen. Und die Quangels schreiben weiter. Bis zuletzt.

Von Dimo Rieß