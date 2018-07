Es hätten mehr Zuschauer in den Saal gepasst, als am Freitag die Premiere von „TOOT!“ zu erleben war. In der Kooperation von Ballett, Oper und Schauspiel Leipzig überzeugt Didy Veldmans zweiteiliger Tanzabend ästhetisch, sphärisch und mit Momenten dunkler Bodenlosigkeit.