Leipzig

Vor wenigen Wochen startete das „Barbaradio“, seit 2015 erscheint regelmäßig die Zeitschrift „ Barbara“, Sie sind als festes Redaktionsmitglied beteiligt. Sie haben vier Alben veröffentlicht und moderieren regelmäßig. Wie stemmen Sie diese Fülle an Aufgaben?

Ich arbeite bei weitem nicht so viel, wie immer alle denken: Fünf Tage die Woche. Manchmal weniger, manchmal dafür auch wieder mehr. Höchstwahrscheinlich arbeite ich sogar weniger, als die meisten Leute. Ich kann mir vieles bequem einteilen und zuhause machen. Die Leute kommen auch ab und an zu mir, dann muss ich gar nicht aus dem Haus gehen.

Stichwort: Work-Life-Balance. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Meine Arbeit ist nicht so schlimm, dass ich dafür einen Ausgleich benötige. Ich finde toll, was ich mache, und es stresst mich nicht. Deswegen brauche ich auch nichts, was mich wieder ins Gleichgewicht bringt. Weil ich gar nicht aus dem Gleichgewicht gerate. Ich denke auch nicht so viel darüber nach. Ich mache einfach das, was ansteht. Und wenn mal nichts ansteht, freue ich mich darüber.

Wie sieht ein Tag aus, an dem nichts ansteht?

Meistens steht dann doch wieder viel an. Ich fahre liebend gern zum Wertstoffhof. Unglaublich, wie viel Kartonage und Plastik sich innerhalb weniger Wochen ansammelt. Ich erledige viel und nehme mir vor, Leute zu treffen. Manchmal verbringe ich den Tag auch nur mal mit aufräumen oder im Garten. Ich bin aber niemand, der rumliegt und liest. Irgendwas mache ich immer.

Ihr aktuelles Album heißt „Eine Frau gibt Auskunft“. Genau genommen sind es zwölf Frauen, die Auskunft geben. Was war die Quelle der Inspiration für das vierte Album?

Ich kenne viele Menschen, Geschichten und Gefühle, die dahinter stecken. Es ist mir relativ leicht gefallen, die Songs zu schreiben und mich einfach vom Leben inspirieren zu lassen. Es gibt so viele Themen, die mich und andere Frauen bewegen. Diese habe ich versucht in den Songs zu verarbeiten.

Was genau wollen Sie mit Ihrer Musik transportieren?

Ich habe mir kein konkretes Ziel gesetzt. Ich freue mich, wenn Menschen meine Musik schön finden, zu den Konzerten kommen und Spaß daran haben. Aber ich bin auch nicht böse, wenn jemand sagt: „Die Frau Schöneberger geht mir auf den Keks“.

Es gibt Menschen, die ihre Medienpräsenz kritisieren. Wie gehen Sie damit um?

Es gibt jeden Tag unglaublich viel Kritik, die auf mich einprasselt. Gleichzeitig auch Lob. Ich bin dazu übergegangen, mir weder die negative noch die positive Kritik besonders zu Herzen zu nehmen. Es ist tatsächlich so, dass ich viel ausprobiere. Es gibt aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich davon fernzuhalten. Ich mache es nicht nur für das Publikum, sondern vordergründig für mich. Ich will einen abwechslungsreichen Berufsalltag haben. Das ist dann eben mal Radio, mal Musik, mal Zeitschrift oder eine Koffer-Kollektion, die ich gestalte. Ich habe Spaß daran, mich mit verschiedenen Sachen zu beschäftigen.

Haben Sie vielleicht doch eine Message?

Wenn ich etwas sagen will, dann tatsächlich: Macht’s doch einfach. Es ist das große Privileg unserer Zeit: Wir können uns das Beste aus allen Welten raussuchen. Wir müssen uns nicht für eine einzige Welt entscheiden und sie konsequent durchziehen. Wir können uns die Kirschen von unterschiedlichen Kuchen zusammensuchen. Das habe ich schon immer gemacht, ich habe mich nie für eine Sache entschieden. Wir können alles sein. Mutter, Hausfrau, berufstätig, engagiert. Das versuche ich zu vermitteln.

Sie haben vieles ausprobiert. Was hat Ihnen bislang am meisten Spaß bereitet?

Ehrlich gesagt: Vor Menschen zu stehen und zu singen ist schon fast das Schönste. Deswegen freue ich mich auch auf März 2019. Ich stehe aber hinter allen Dingen, die ich mache. Mittlerweile weiß ich auch, was ich gut kann und versuche meine Jobs danach auszurichten. Ich sage alles ab, bei dem ich das Gefühl habe, dass es nicht zu tausend Prozent auf meiner Linie liegt. Es ist eine gute Möglichkeit, um Stress abzuhalten. Wenn wir nur das machen, was uns liegt und was uns gefällt, dann fühlt es sich nicht wie Arbeit an.

Was haben sie denn in der Vergangenheit abgesagt, was nicht zu Ihnen passte?

Ich habe es schon oft abgelehnt, auf Englisch zu moderieren. Ich wäre nicht dieselbe. Genauso habe ich ernste Rollen im Schauspiel abgelehnt, weil ich weiß, dass ich es nicht so gut kann. Es ist wichtig, zu wissen, was man nicht so gut kann und sich davon fernzuhalten.

Gibt es zukünftige Pläne, Dinge die sie sich vorstellen können?

Das meiste habe ich noch nicht gemacht. Es gibt so viele Geschäftsideen, Produkte und Welten, die ich mir noch erschließen kann. Klar, die Leute sind es nicht gewohnt, dass eine Fernsehmoderatorin auch eine Koffer-Kollektion auf den Markt bringt. Aber warum eigentlich nicht?

Haben Sie konkrete Ideen?

Nein, das nicht. Jetzt habe ich erst einmal genug Sachen verkündet. Das Radio ist kürzlich gestartet, nächstes Jahr steht die Tour an – das ist mein großer Fokus. Was dann kommt, schauen wir mal. Sicher fällt mir im nächsten Jahr noch eine Menge ein.

18. März, 20 Uhr, Gewandhaus: Barbara Schöneberger mit Band und dem Programm „Eine Frau gibt Auskunft“. Karten gibt es unter anderem in der Ticketgalerie in Leipzig (LVZ Foyer, Peterssteinweg 19; Barthels Hof, Hainstr. 1), in den Geschäftsstellen dieser Zeitung, unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 2181050 und auf www.ticketgalerie.de

Von Maria Sandig