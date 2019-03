Leipzig

Das Publikum schreit vor Lachen, als Barbara Schöneberger sich die Schleppe ihres pinken Pailettenkleides zwischen die Beine klemmt. „Das ist der Gewandhauszipfel. Als hätt’ ich gewusst, dass ich den brauche“, ruft sie, um dann möglichst umständlich auf einen Barhocker zu klettern. Den Stuhl braucht sie für die Performance ihres nächsten Songs, und dass der für ihren kurzen Glitzerfummel so gar nicht geeignet ist, heizt die Stimmung im gut gefüllten Großen Saal nur noch weiter auf.

Das Leipziger Gewandhaus ist die achte Station der Tournee zu ihrem nicht mehr ganz so neuen Album „Eine Frau gibt Auskunft“, und es wäre verständlich, wenn die Luft schon ein bisschen raus wäre. Aber nichts da. Schöneberger tut das, was von ihr, der Vollblut-Entertainerin, erwartet wird: Sie singt, sie reißt zotige Sprüche, sie trägt bunte Glitzerfähnchen – nur um sich dann in typischer Barbara-Manier darüber lustig zu machen. Vier Mal wechselt sie in den knapp drei Stunden ihr Outfit. Von der rosa Discokugel („Hier bin ich nur mit viel Angelschnur überhaupt reingekommen“) zum Playboy-Bunny-Frack („In fünf Jahren kann ich das auch nicht mehr anziehen“), zum krümelmonsterblauen Jumpsuit („Presst alles schön zusammen“) und zum grünen Abendkleid („Meine Frosch-Robe“). Der schwarze Glockenrock zur Zugabe wirkt dagegen beinahe brav.

Unterhaltende Songs ohne Zündstoff

Ein anderer Dauerbrenner des Abends sind ihre Haare. Lang und blond fliegen sie überall herum, Schöneberger zupft sie permanent von ihrer Kleidung, ihrem Ausschnitt und den Musikern ihrer Band. „Kein Qualitätsprodukt“, merkt sie an und gesteht schamfrei in ihrer umgedichteten Babsis-Live-Show-Rapsody: „Beim Friseur hab ich Schwein, muss nicht mehr anwesend sein“. Auch in anderen Songs nimmt sie sich selbst aufs Korn. Etwa in dem ironischen Selbstporträt „Jetzt singt sie auch noch“ oder in „ Isabell Huppert“, wenn sie bedauert, keine burschikose Französin zu sein.

Dazu besingt sie Themen, die sich durchaus in der Lebenswelt ihres Publikums wiederfinden lassen: Wie das Ausbleiben von Sex in Langzeitbeziehungen (Du willst es doch auch), die Sehnsucht, dem Alltag zu entfliehen (Hajo und Luise) und die Ungleichverteilung der Haushaltsarbeit (Männer muss man loben). Ihre Singstimme ist dabei durchaus vorhanden, auch wenn ihr zwischendurch mehrfach kurz die Luft wegbleibt – unter anderem, weil sie sich immer wieder selbst unterbricht. Unterhaltend ist ihre musikalische Darbietung also allemal.

Viel mehr allerdings auch nicht. Denn obwohl die Inhalte ihrer Lieder durchaus das Potenzial hätten, auf komische Weise Gesellschaftskritik zu üben, bleibt Schöneberger in ihrem Wohlfühlbereich. Und in diesem tritt sie nun mal niemandem ernsthaft auf die Füße.

Elektrische Zahnbürsten und Fleischsalat

Nur einmal, ganz kurz, wird’s doch ein bisschen politisch. „Wisst ihr, was heute für ein Tag ist?“, fragt Barbara, um direkt die Antwort nachzuwerfen: „ Equal Pay Day“. Applaus. „Ja, ja, klatscht ihr erst mal.“ Die Schöneberger lacht und erklärt dann doch kurz, dass der Tag die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen thematisiert. „Da muss noch eine Menge passieren. Aber insgesamt ist alles toll“, schließt sie etwas zynisch, bevor sie nahtlos dazu übergeht, CDs an Zuschauer zu verteilen. Überhaupt enthält ihre Performance ein gutes Stück Eigenwerbung. Das macht aber nichts, denn wenn Schöneberger ihr „Barbara-Magazin“, die „Barbara-Koffer-Kollektion“, die „Barbara-Beauty-Box“ und die „Barbara-Tapeten“ anpreist, tut sie das mit viel Charme und Witz. „Ich versuch ja immer alles, dass ihr mich nicht vergesst“, ruft sie ihren Fans zu. Dabei sei es ihr egal, ob sie als „Award-Babsi“ Preise am Fließband verleihe oder Werbung für elektrische Zahnbürsten und Fleischsalat mache. Im Fernsehen sei sie multifunktional einsetzbar – der Thermomix des deutschen Showbiz, quasi.

„Tu mal was für dein Gesicht“

Dass Barbara Schöneberger sich durchgehend selbst auf die Schippe nimmt ist amüsant, wird aber nach dem zehnten Spruch zu ihrer Figur auch etwas ermüdend. Auf der anderen Seite: Was hat sie auch für eine Wahl? Wenn Sie’s nicht tut: Der Rest der Welt tut’s bestimmt. Allen voran ihre eigenen Fans in den sozialen Medien. Einige Kommentare hat Schöneberger zur Erheiterung des Publikums mitgebracht. „Ich finde dich total gut“, liest sie vor. „Aber tu dringend mal was mit deinem Gesicht“. Auch die Feststellung „Du bist alt geworden“ ist nicht sehr nett, während „Du hast sehr schöne sehnige Füße“ im Gewandhaus für einen großen Lacher sorgt. Generell lässt Schöneberger viel Nähe zu ihrem Publikum zu, nimmt sich Zeit für Handybilder und Fragen.

Eine Überraschung kommt zum Ende des Abends mit der Fernsehmoderatorin Mareile Höppner auf die Bühne. Die hat sich anlassentsprechend ebenfalls in ein Glitzerkleidchen geworfen und performt zusammen mit Schöneberger im Duett „Don’t go breaking my heart“ von Elton John. Nicht das einzige Cover des Abends. Aber, wie Barbara Schöneberger betont, das einzige von einem Mann. Ironischerweise ist es ein solcher, der sie auffängt, als sie am Ende fast von der Bühne stürzt. Erleichterung bei den Gästen und bei Schöneberger, die für zwei Zugaben noch einmal alles gibt. Das Publikum bedankt sich mit Standing Ovations.

Von Hanna Gerwig