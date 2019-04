Was ist Traum, was ist Wirklichkeit? Die Frage wandert durch Philipp Preuss’ Inszenierung von Kleists Drama „Prinz Friedrich von Homburg“ mit Felix Axel Preißler in der Hauptrolle. Gelungene Traumsequenzen reihen sich in dem vom Publikum mit Bravo-Rufen aufgenommenen Theaterabend aneinander.