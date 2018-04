Bodenständige Berliner - Beatsteaks in der Arena Leipzig

Es ist nicht leicht, als erfolgreiche Band – und dazu als deutsche – die Fans über Jahre, gar Jahrzehnte bei Laune zu halten. Entweder klingen die neuen Sachen zu experimentell, zu gleich, zu anders oder Streitereien in der Band tun ihr Übriges. Nicht so bei den Beatsteaks – seit 23 Jahren machen die fünf Jungs aus Berlin gemeinsam Musik und noch immer wirken sie, als würden sie ihre Songs in ihrem Underground-Probenraum in der Schönhauser Straße aufnehmen und hätten dabei mächtig Spaß.

Zur Galerie Die Beatsteaks in der Arena.

Dass die Beatsteaks Musik machen, weil sie wollen, und nicht, weil sie müssen, zeigt sich am Freitag, den 13., bereits bei der Auswahl der Vorband: Mit der Punkrockband Turbostaat sind die Jungs bereits seit Jahren befreundet. Nicht verwunderlich, dass das dritte Stück an diesem Abend „Frieda und die Bomben“ ist, jene gemeinsam mit Turbostaat aufgenommene wütend-rasante Punknummer, die trotz 14 Jahren auf dem Buckel nichts von ihrer Aktualität und Schlagkraft verloren hat. Der Rest des über zweistündigen Abends ist eine hervorragende Mischung aus alten wie neuen Stücken der mittlerweile acht Alben. Das Kunststück dabei: völlig selbstverständlich stehen Lieder wie „Hello Joe“, „Yours“, „Gentlemen of the Year“ und „Let me in“ nebeneinander. Man spürt, dass die Beatsteaks ihre Stücke immer noch mögen und sie vor allem wahnsinnig gern gemeinsam spielen. Kaum eine Atempause lassen die Jungs zwischen den Hits; nahtlos geht es weiter, kaum ist der letzte Takt verklungen.

Live funktioniert am besten

Die Beatsteaks waren schon immer eine Band, die am besten live funktioniert. Anderen fiele es schwer, eine Halle von mehreren tausend Leuten so in den Bann zu ziehen, dass selbst die letzten Reihen springen und wie im Rausch tanzen. Wahrscheinlich ist es die authentische Art der Fünf, deren Freundschaft so ehrlich wirkt, dass man sie in jeder Minute dieses Abends spürt – auch wenn sie dieses Mal mehrere Gastmusiker in petto haben und die Lichtershow etwas größer ist als noch vor 15 Jahren. Die überaus sympathische Vorstellung der Bandmitglieder zeugt ebenso von der Bodenständigkeit der Berliner wie die kurze Unterbrechung bei „Milk and Honey“, die Sänger Arnim Teutoburg-Weiß einlegt, um sicherzugehen, dass auch wirklich niemand im Publikum verletzt ist.

Zur Stimmung des Abends tragen nach wie vor auch die artistischen Einlagen des Leadsängers bei sowie die Frotzeleien der Mitglieder untereinander. Sympathisch ebenso, dass Bühnenbild und Lichteffekte wieder reduzierter sind als noch zu „Limbo Messiah“-Zeiten. Lediglich ein stilisierter roter BS-Schriftzug streckt sich über die Bühne, der den Fokus auf das lenkt, was zentral sein sollte: die Dreierbeziehung aus Band, Publikum und Musik. Genau diese besondere Stimmung wollen die Fünf auch kultivieren, was Arnims Bitte zu Beginn des Konzertes zeigt, als er alle darum bittet, ihre Smartphones für zwei Stunden wegzulegen, um „zu feiern wie vor zehn Jahren“. Natürlich geht die Bitte nicht komplett auf, aber doch ist das Publikum bei den Beatsteaks anders als bei vergleichbaren Bands: mehr bei der Sache; liebend, aber nicht anhimmelnd; feiernd, aber nicht rücksichtslos eskalierend.

Deichkind als Zugabe

Fast schon unnötig – aber überaus genial! – dass die Beatsteaks als Highlight des Abends noch etwas ganz Besonderes in petto haben: Kurz vor 23 Uhr, gerade haben die Fünf die obligatorische erste Zugabe gespielt, da lässt Arnim den Satz fallen, der für ungläubige Blicke, offene Mündern und frenetischen Jubel gleichermaßen sorgt: „Das ist kein Scherz: Hier sind Deichkind!“. Klar, das gemeinsame Lied „L auf der Stirn“, das das Scheitern feiert, ist erst letzten Sommer erschienen, aber eine DER deutschen Bands als Zugabe? Nicht schlecht! Nach dem gemeinsamen Song und der Partynummer „So ne Musik“ setzen die Beatsteaks mit „I don´t care as long as you sing“ dem Abend einen würdigen Abschluss. Und das Publikum weiß nicht so recht, ob Melancholie oder Glückseligkeit überwiegen. Kommt wieder! – aber bitte das nächste Mal ins Conne Island.

Caroline Baetge