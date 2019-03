Leipzig

Im Großen Concert vor zwei Wochen war zu erleben, dass ein Beethoven-Programm fast ohne Beethoven auskommen kann. Nämlich, indem es zeigt, wie folgenreich die Errungenschaften des Klassikers auf die Tonkunst der Zukunft ausstrahlten, angefangen von Brahms’ Sinfonik bis zu Bartóks Klavierkonzerten aus der Mitte 20. Jahrhunderts. Dieser Tage ist das anders. Da dreht sich am Gewandhaus alles um Beethoven selbst. Als Vorbote des Jubeljahres 2020 macht eine multimedial hübsch aufbereitete Wanderausstellung gerade Station im Foyer. Sie und soll Lust machen auf die bevorstehenden Feierlichkeiten zum 250. Geburtstag des Wiener Meisters.

Auf dem Pianisten-Olymp

Wobei man den Leipzigern nicht extra Lust machen muss auf Beethoven. Erst recht nicht, wenn Ehrendirigent Herbert Blomstedt am Pult des Gewandhausorchesters steht. 2017 legte er zuletzt eine bemerkenswerte Gesamteinspielung der Sinfonien vor mit diesem in Beethoven-Angelegenheiten Maßstäbe setzenden Orchester. Zudem bringt Blomstedt den Blomstedt-Bonus mit: Der große Saal ist bei ihm voll wie lange nicht mehr. Wozu sicher auch das Orchesterdebüt von Igor Levit beiträgt. Levit und Beethoven, das ist seit seinem CD-Erstling mit den späten Klaviersonaten eine Erfolgsstory, die den 32-jährigen Deutsch-Russen auf den Pianisten-Olymp katapultierte.

Elastisch treibende Energie

Zunächst ist es aber Blomstedt, der dem dritten Klavierkonzert seinen Stempel aufdrückt. Er tut dies mit der ihm eigenen gestischen Sparsamkeit, die doch unmissverständlich den Weg weist zu den philharmonischen Schönheiten dieses vielgehörten Konzerts. Da strahlen die Streicher von Beginn an um die Wette, da blüht es farbensatt im Holz. Viel wichtiger noch: Blomstedt entfaltet den Orchestersatz mit elastisch treibender Energie. Bei ihm ist das c-Moll nicht auf Krawall gebürstet, kommt nicht schicksalsschwanger oder pathostriefend daher. Das tut dem Stück gut und setzt den Solisten nicht unter Druck: So kann Levit mit den Eingangsskalen sein Revier abstecken, ohne sich aufplustern zu müssen.

Lieber Kammermusik

Denn viel lieber als in der Solistenrolle zu glänzen, will Levit in diesem sehr sinfonisch gebauten Klavierkonzert Kammermusik machen. Immer wieder sendet er Einladungen ins Orchesterrund, von Blomstedt bereitwillig weitergereicht und betörend beantwortet von den Holzbläsern. Nur ärgerlich, dass zum Geschehen auf der Bühne ein Parallel-Konzert auf den Rängen kein Ende nehmen will: Da wird symphonisch-fröhlich abgehustet, was der letzte Bronchien-Winkel hergibt. Das legt sich erst im seelenvollen Largo, wo allerdings ein ziemlich unschicklicher Gebläse-Ausfall das Ende verdirbt.

Lässliche Randerscheinungen

Insgesamt sind dies lässliche Randerscheinungen, welche die Erkenntnis nicht schmälern, dass sich mit Blomstedt und Levit Beethoven-Brüder im Geiste gefunden haben, denen man in Leipzig hoffentlich bald wieder bei der Zusammenarbeit zuhören darf. Der Applaus zeigt es und Levit dann noch in der Zugabe, Busonis Transkription von „Nun komm‘ der Heiden Heiland“, dass er auch Bach kann.

„Nüchterne und ehrliche Musik“

Zeigen oder beweisen muss Blomstedt in seinem 92. Lebensjahr niemandem mehr etwas. Außer vielleicht, dass seine Heimat Schweden über hierzulande kaum bekannte sinfonische Schätze verfügt. Bei seinem letzten Besuch hatte er Franz Berwalds dritte Sinfonie in C-Dur dabei, diesmal liegt Wilhelm Stenhammars kapitaler Gattungsbeitrag in g-moll auf den Pulten. Entstanden in den 1910er Jahren, volksmusikalisch beeinflusst, kirchentonal grundiert und eminent kontrapunktisch ausgearbeitet, handelt es sich um „nüchterne und ehrliche Musik, ohne Klangschwelgerei“, wie der Komponist selbst zu Protokoll gab. Da besteht die Gefahr, trotz lauterer Absichten beim klingenden Tonsatz zu landen. Dem steht Blomstedts gestalterische Hellsicht entgegen, mit der er im Finale die 15-minütige Doppelfuge über die Ziellinie führt.

Aber in der Schlussbilanz wiegen einige Blechschäden zu stark und fehlt der musikantische Zugriff zu oft, als dass der Funke unmittelbar überspringen wollte. Zunächst zaghafter Applaus, weil auch das Publikum mit diesen nordischen Tönen fremdelt, der sich dann zu vehementen Beifallsbekundungen steigert und – bei Blomstedt-Abenden einem Naturgesetz gleichkommend – mit Jauchzern, Jubelschreien und Standing Ovations endet.

Von Werner Kopfmüller