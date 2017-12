Beethovens IX. Sinfonie ist Silvester kostenlos auf dem Leipziger Markt zu erleben

Leipzig. Trotz der Finanzquerelen um die Peter-Degner-Stiftung und der ungewissen Zukunft der Classic Open: Auch in diesem Jahr findet am Silvestertag die Außenübertragung der IX. Sinfonie von Ludwig van Beethoven aus dem Leipziger Gewandhaus statt. Dies bestätigte Peter Degner gegenüber der LVZ. Das Programm auf dem Leipziger Markt beginnt am 31. Dezember um 16 Uhr mit heiterer Klassik.

Um 17 Uhr fängt die Liveübertragung aus dem Gewandhaus an. Das Gewandhausorchester ist unter der Leitung von Alan Gilbert zu erleben. Der Eintritt ist frei.

Für das Konzert im Gewandhaus waren am Donnerstag nur noch Einzelkarten der teuersten Kategorie im Angebot. Das Ticket kostet 180 Euro.

K.D.