Leipzig

„Sehen Sie, das ist wie mit der Bildung: Der Mensch kann nicht an ihr teilhaben, wenn er nicht lesen kann. Er muss die Schrift nutzen können. Und genauso ist es mit den Braille-Noten.“ Sagt Gerlinde Sämann. Die Sopranistin ist von Geburt an schlecht sehend. Um ihren Beruf auszuüben, ist sie auf Braille-Noten angewiesen. „Blinde sollten mit der Braille-Schrift lernen, denn es ist sehr schwierig, sich vom Gehör später auf Braille umzustellen.“ Leider sei das eine moderne Tendenz, sagt Musikwissenschaftler Felix Purtov. Man lerne über das Hören aber nur oberflächlich, unvollständig. Wie Sehende eben auch.

Felix Purtov leitet seit 2009 die Notenproduktion DaCapo der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) in Leipzig. DaCapo unterstützt Berufs- und Laienmusiker und verschiedene Musikschulen. Die DZB hat ein Programm entwickelte, das digitale Notensätze automatisch in Braille-Schrift umformt. Damit ist die DZB deutschlandweit die einzige Institution, die Noten für Blinde produziert. 700 Titel bietet die Bücherei zum Verkauf an, über 6000 stehen zum Verleih.

In seinem kleinen Büro in der DZB zeigt Purtov eine Bach-Kantate. Die Seiten sind weiß, kleine erhabene Punkte sind für Sehende zusammenhangslos über das Blatt verteilt. Aber auch für Blinde ist das Lesen der Noten sehr kompliziert. Die Braille-Schrift kennt keine Notenlinien, alle Zeichen erscheinen hintereinander. „Braille ist das Beste, weil es nichts Besseres gibt.“

Der blinde Kantor Holm Vogel hat im Bach-Jahr 1950 entschieden: „Mit dieser Musik möchte ich mein ganzes Leben lang etwas zu tun haben.“ Trotz der Schwierigkeiten. Auch Gerlinde Sämann, die schon als Kind Musikerin werden wollte, haben alle davon abgeraten – zu kompliziert. Mittlerweile hat sie sich, dank Purtovs Übertragungen, eine eigene Schrift gebastelt. „Nur so kann ich innovativ arbeiten.“

Beide, Vogel und Sämann, loben überschwänglich die Arbeit von Purtov und seinen Kollegen. Sie seien dankbar für diese Unterstützung. Vogel spricht von einer „großartigen Sache“, einer „unvergleichbar besseren Situation“. Durch das Internet seien die Noten viel leichter zugänglich.

Den Originalversionen absolut ebenbürtig

Purtov erhält die Aufträge von privaten Kunden. Zuerst prüft er, ob ein anderes Haus in Europa das Werk in seiner modernsten Fassung bereits übertragen hat. „Wir vermeiden Doppelproduktionen“. Sonst sucht er die beste Ausgabe bei „den besten Verlagshäusern Deutschlands“. Er scannt die Noten ein, bearbeitet sie mit dem Notensatzprogramm Capella, schickt sie durch das Braille-Programm der DZB.

Die fertige Datei wird gedruckt und er kontrolliert sie mit dem blinden Sänger und Kollegen Lothar Littmann. Einmal im Monat kommt der in die DZB. Am Klavier sitzen sie sich gegenüber, langsam spielt Purtov die Noten, die er von einem Schwarzdruck abliest, Tempo und Pausen sagt er an. Littmann überprüft mit seinen tastenden Händen jede Note, jedes Zusatzzeichen, prüft, ob die Leserichtung stimmt.

Dann werden die Noten gedruckt, gebunden und verschickt. Das fertige Werk können auch andere Musiker ausleihen. Purtovs Übertragungen sind den Originalversionen absolut ebenbürtig, auch jegliche Vorbemerkung und Erläuterung wird übertragen. Hinzu kommen Kommentare von Purtov und Littmann, in denen sie ihre Zeichensetzung an schwierigen Stellen erläutern.

Im letzten Jahr haben sie auf diese Weise in etwa 30 Notentitel produziert, darunter fallen auch mehrbändige Werke. Die Nachfrage ist sehr hoch, bis Mitte 2019 ist das Team ausgelastet. Je nach Umfang des Werkes dauert die Produktion bis zu drei Wochen. Vom Orgelwerk Felix Mendelssohn Bartholdys wurden zwei Bände in Auftrag gegeben, den fehlenden Band haben Purtov und seine Kollegen hinzugefügt. Die Übertragung dauerte über ein Jahr.

Barrierefreier Zugang zu Literatur und Noten

Wenn ihm Zeit bleibt, recherchiert Purtov, welche Werke von Verlagen neu aufgelegt wurden, und fragt bei seinen Kunden an, ob Interesse besteht. Die DZB muss an die Verlage stets eine Gebühr für die Übertragung zahlen. „Damit können wir uns eigentlich nicht zufriedengeben“, sagt Gabi Schulze, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der DZB. „Ein Blinder sollte die gleichen Grundlagen haben wie ein Sehender und nicht dafür bezahlen müssen. Er sollte barrierefreien Zugang zu Literatur und Noten haben – so wie Sehende.“

Durch die aufwendige Produktion sind die Herstellungskosten für Braillenoten viel höher als die von Noten für Sehende, das hebt den Verkaufspreis. Um komplexe Stücke auch ohne Auftrag zu produzieren, ist DaCapo auf Notenpatenschaften angewiesen. Aus einer Liste von Werken wählt ein Spender eines aus, dessen Produktion er dann finanziert. Die Patenschaften sind ungemein wichtig, denn die Noten existieren nirgendwo in Braille.

Darauf möchte ein Benefizkonzert aufmerksam machen, das der Lions Club Leipzig – Felix Mendelssohn Bartholdy mit den Freunden der DZB e.V. organisiert. Mit den Erträgen des Konzertes sollen Mendelssohns weltliche Chöre übertragen werden. Gerlinde Sämann wird Lieder des Komponisten in der Alten Handelsbörse singen.

Laut der DZB sind gerade einmal zwei Prozent aller vorhandenen Noten in Braille übertragen worden. Der Kartenerlös fließt in die Produktion von Braille-Noten.

Benefizkonzert für blinde Musiker „Mendelssohn Braille Bartholdy“: 24. Oktober, Alte Handelsbörse, Naschmarkt 2, Leipzig, Einführung 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr Karten (25 Euro) gibt es unter Telefon: 0341 7113146 und an der Abendkasse, online auf xing-events.com/svajapo; Notenpatenschaften über www.buch-patenschaften.de

Von Lena Baumann