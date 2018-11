Das Dokumentarfilmfestival Dok Leipzig hat am Samstagabend seine Preise verliehen. Eine mit 10 000 Euro dotierte Goldene Taube ging an die italienische Regisseurin Claudia Tosi für ihren Film „I had a dream“. Im Deutschen Wettbewerb wurde Pablo Ben Yakov für „Lord of the Toys“ über die Jugendkultur und deren erschreckende Sprache ausgezeichnet.