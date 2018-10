Wish, Promise, Think ... Worte, schlicht Schwarz auf Weiß auf hunderten CityLight-Stelen in Leipzig. Es sind Vorboten der Ausstellung „YOKO ONO. PEACE is POWER“ im Museum der bildenden Künste, die am 1. Dezember von 18–22 Uhr eröffnet wird. Yoko Ono will dabei sein. Es gibt auch etwas zu gewinnen.