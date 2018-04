Leipzig

Es hätte kaum schlimmer laufen können, und das war gut so. Schlimm für die Nerven der Veranstalter, gut für die rund 180 Zuschauer. Denn die Stimmung bei der Verleihung des ersten Sächsischen Verlagspreises am Montagabend, dem Welttag des Buches, im Alten Rathaus kann als ausgelassen bezeichnet werden. Der Festredner, Literaturkritiker und Bücherversteher Denis Scheck, meldete eine halbstündige Verspätung. Das war, bevor sein ICE bei Gröbers strandete und alles anders kam.

Zunächst zieht Gitarrist Martin Hoepfner den Rahmen und bricht Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, „solange ich noch was zu sagen habe“, das Warten ab. Amüsiert von der sich neben ihm auf der Bühne anbahnenden Performance Anne Müllers, erklärt er für die hinteren Reihen: „Eine Dame wird mit Blumen bestäubt, die mit Querflöte unter einem Netz liegt.“ Stimmt.

Er erinnert dann eher freundlich als wehmütig an die einstige Bedeutung der Stadt als Verlags- und Buchhandelszentrum, Gründungsort des den Abend ausrichtenden Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er hoffe, dass in einem Jahr an dieser Stelle wieder ein mit 10 000 Euro dotierter Sächsischer Verlagspreis verliehen wird, was Eva-Maria Stange, Sachsens Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, umgehend verspricht.

Kongenialer Interpret

Ihr Ministerium hat gemeinsam mit dem für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, vertreten durch Hartmut Mangold, die Auszeichnung auf den Weg gebracht. Auch, um „in Zeiten von Texten auf Tablets“ ein „bewundernswertes Engagement“ zu ehren. Dem sei zu verdanken, dass es nach dem „Bruch“ 1989 heute in Sachsen wieder eine „vielfältige, lebendige, ernstzunehmende Verlagslandschaft“ gebe – mit Unternehmen wie Spector Books, die Wirtschaftsbetrieb sind und gleichzeitig eine „Institution, die geistigen Früchten beim Reifen hilft“.

Mit Blick auf die neben ihr auf dem Podium noch immer unter einem Blumenmeer verborgende Künstlerin Anne Müller hofft Ministerin Stange, „dass Frau Müller noch lebt“.

Die Frau unter Blumen lässt an Eugen Gomringers „flores y mujeres“ denken und darf sich befreien zu Klängen und Rascheln, während Denis Scheck, kurz vor Leipzig von einer kaputten Weiche ausgebremst, sein Redemanuskript mailt und Verleger Mark Lehmstedt unter Zuhilfenahme eines Tablets (die haben manchmal auch ihr Gutes), sich als kongenialer Interpret erweist.

Auch er, also Scheck, nutzt den Anlass, an Regine Lemke zu erinnern, frühere Geschäftsführerin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels der Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die im Januar unerwartet im Alter von 68 Jahren gestorben ist und dafür stand, wie wichtig Kopf und Herz in enger werdenden Spielräumen der Branche sind.

Die Zukunft von gestern

Er würdigt „unternehmerischen Mut und Wagemut“ der Spector-Books-Verleger (ein Verlagsporträt finden Sie hier), deren „Scharfsinn, Fingerspitzengefühl und List“. Er fragt danach, was Lesen heißt, spricht über die Haltbarkeit von Literatur und das Ende der literarischen Kanonbildung, das mit dem Ende der Welt zusammenfallen wird, sowie über den Menschheitstraum von einem Buch der Bücher. „Nichts macht so nostalgisch wie die Zukunft von gestern.“

Jury-Sprecherin Julia Blume begründet die Entscheidung für die Preisträger mit deren Arbeit in der grafischen Tradition der Buchstadt, mit Experimentierfreudigkeit und einer verlegerischen Haltung, die auf Gewinn an Qualität setze. Nicht zuletzt spiegele das Themenspektrum aktuelle Diskurse wider.

Nachdem Lehmstedt Schecks inspirierende Rede „prima vista“ inspiriert gehalten hat, ist auch der Autor eingetroffen. „Herr Scheck, Sie haben was verpasst“, begrüßt ihn Anne König, bevor sie mit ihren Verlagskollegen Markus Dreßen und Jan Wenzel für den Preis dankt, das „positive Zeichen für die Buchbranche“, die „kleine Pionierleistung“.

Die drei sehen das Lesen als eine Form der Weltaneignung, als eine Reise in der Zeit. Sie suchen nach Formen des erweiterten Lesens. Und sie danken jenen, mit denen sie zusammenarbeiten, „dieser Preis ist eine Anerkennung Eurer Arbeit und Eurer Geduld.“ So geht’s am Ende allen bestens, auch Frau Müller.

Von Janina Fleischer